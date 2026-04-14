IT: Разработчик офисного ПО «Мойофис» нарастил чистый убыток с 1.2 млрд до 4 млрд

14.04.2026, MForum.ru

В компании объясняют такие результаты 2024 и 2025 года соответственно различными причинами, прежде всего, «активным инвестиционным циклом». Такие цифры приводят Ведомости.

Основная проблема – ориентация на клиентов b2b и b2g, этого рынка не может хватить на то, чтобы бизнес был рентабельным. Отсюда планы выхода на рынок b2c – а для этого качество продукта должно быть достаточно высоким.

Кроме того, в 2025 году выручка НОТ снизилась на 50% год к году до 1 млрд. У компании гигантский и растущий долг по договорам займов перед основным инвестором, которым является АО «Лаборатория Касперского» - 24.96 млрд.

Лицензии на свое ПО компания продает через сеть дистрибуторов, например, АО Аксофт (ГК Софтлайн), ООО Мерлион, ООО МОНТ, ООО Софттехно (ГК 1С).

В марте 2026 года «Мойофис» начал сокращать сотрудников, коллективу объяснили это «серьезными финансовыми трудностями». Впрочем, пока что сокращения не являются значительными, по данным компании, если в 2024 году среднесписочная численность составляла 1070 человек, то в 2025 году – 1013 человек.

Сейчас планируется реструктурирование бизнеса, пересмотр продуктового портфеля и оргструктуры, чтобы направить ресурсы на направления с наибольшим потенциалом роста. Дальнейшие перспективы компании ООО «Новые облачные технологии» связаны в основном с потенциальным успехом или провалом на рынке B2C.

