Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником

19.01.2026, MForum.ru

На перенасыщенном индийском рынке смартфонов, Tecno представила модель Spark Go 3. Устройство, которое с первого взгляда можно принять за типичный ультрабюджетник, на самом деле приносит в сегмент ниже $100 функции, еще недавно бывшие прерогативой более дорогих аппаратов, делая ставку на высокую частоту обновления экрана и современную операционную систему.

Главной особенностью новинки, выделяющей её на фоне конкурентов вроде, стал 6.74-дюймовый LCD-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц. При разрешении HD+ (1600x720) обещает плавную анимацию и прокрутку — роскошь, ранее в этой ценовой нише практически недоступную.

«Начинка» устройства скромная, но адекватная цене: процессор Unisoc T7250, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD. Ключевой программной фишкой является предустановленная Android 15 с фирменным голосовым помощником Ella AI, что для ультрабюджетного сегмента — серьезный аргумент в пользу актуальности.

В остальном Tecno придерживается проверенной формулы выживания в бюджетном сегменте:

  • Аккумулятор: Емкость 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки — основа для многодневной работы.
  • Защита: Наличие рейтинга IP64 (защита от брызг и пыли) — редкая и ценная опция в этом ценовом диапазоне.
  • Камеры: Одиночная основная камера на 13 МП и фронтальная на 8 МП решают базовые задачи.
  • Комплектация: Современный USB Type-C и поддержка 4G.

Tecno Spark Go 3 будет продаваться по цене 8 999 индийских рупий (около $99) в четырех цветах: фиолетовом, синем, черном и сером. Старт продаж намечен на 23 января.

Таким образом, с запуском Spark Go 3,Tecno делает точечный апгрейд пользовательского опыта за счет высокой частоты кадров и свежей ОС, оставляя базовые аппаратные характеристики на привычном уровне.

Такой ход создает четкое дифференцированное предложение: покупатель в сегменте $100 получает не просто «рабочую лошадку», а устройство с субъективно более плавным и современным интерфейсом. Это прямой вызов лидерам ниши, которые часто экономят именно на этих, заметных глазу, но не отраженных в спецификациях параметрах. Tecno наглядно демонстрирует, что даже на самом дне рынка в 2026 году идет борьба не только за выживаемость, но и за качество взаимодействия с устройством.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

