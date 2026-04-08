Анонсы: Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

Анонсы: Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

08.04.2026, MForum.ru

Realme тихо представила в Таиланде новый бюджетный смартфон C100 5G, сделав ставку на автономность. Главная фишка устройства — аккумулятор на 7000 мАч, который, по заявлениям производителя, обеспечивает два дня работы при обычном использовании.

Realme провела лабораторные тесты, и результаты впечатляют: почти 20 часов непрерывного воспроизведения видео и более 18 часов навигации в GPS на одном заряде. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт, а также реверсивная проводная зарядка 6.5 Вт — смартфон может работать как пауэрбанк для наушников или второго телефона. Функция bypass-зарядки позволяет питать устройство напрямую от сети во время игр, минуя батарею.

C100 5G оснастили 6.8-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 144 Гц. Для бюджетного сегмента это отличный показатель: интерфейс будет очень плавным.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 6300 — проверенный чип с поддержкой 5G. Оперативной памяти 4 или 6 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — 128 ГБ eMMC 5.1 (не самый быстрый, но для своего класса норма).

Основная камера — 50 МП с диафрагмой f/1.8 в компании с неспецифицированным вспомогательным сенсором (скорее всего, для замера глубины). Фронтальная камера — 5 МП.

Защита от пыли и брызг по стандарту IP64, сканер отпечатков в кнопке питания. Работает устройство под управлением Realme UI 7 на базе Android 16.

Цвета новинки – Blooming Purple и Sprouting Green. Доставка в Таиланде запланирована на 22–24 апреля. Цена составляет 6999 бат (~$215) за версию 4/128 ГБ и 7499 бат (~$230) за вариант 6/128 ГБ.

Realme C100 5G — прямой конкурент недавно анонсированному Oppo A6c и другим бюджетным 5G-смартфонам. Главные козыри новинки: 144 Гц (у Oppo — 120 Гц) и заметно более быстрая зарядка (45 Вт против 15 Вт). Батарея 7000 мАч — общая черта многих бюджетников 2026 года.

Dimensity 6300 — не самый мощный чип, но для повседневных задач его достаточно. Основная конкуренция в этом сегменте — с Realme Narzo 80 5G и Redmi A7 Pro 5G. У C100 есть преимущество в частоте обновления экрана, но у Redmi, возможно, будет более мощный процессор.

Цена от 215 долларов за 4/128 ГБ выглядит конкурентно. В Таиланде, где покупатели ценят соотношение цены и характеристик, C100 5G может стать популярным выбором. Вопрос в том, когда и по какой цене смартфон появится в Индии и других странах. Пока же Realme продолжает насыщать бюджетный сегмент устройствами с огромными батареями и высокими частотами экрана.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

