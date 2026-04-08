ПО: Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04.2026,
Tecno долгое время критиковали за медленные обновления программного обеспечения, и ситуация, похоже, не спешит меняться. Компания недавно объявила график выхода Android 16, тогда как большинство конкурентов уже предлагают бета-версии Android 17. Несмотря на задержку, с наконец есть официальный список устройств, которые получат обновление, и примерные сроки.
Обновление до Android 16 для устройств Tecno выходит с фирменной оболочкой HiOS 16, которая добавляет дополнительные функции и улучшения сверх того, что уже есть в чистом Android.
Второй квартал 2026 (апрель — июнь):
Третий квартал 2026 (июль — сентябрь):
Четвертый квартал 2026 (октябрь — декабрь):
Доступность обновления зависит от региона, модели и сертификации оператора. Одно и то же устройство в разных странах может получить апдейт в разное время.
HiOS 16 фокусируется на плавности, визуальных изменениях и глубокой интеграции AI через помощника Ella и инструменты AIGC.
Дизайн и производительность
AI-функции
Удобство и связь
Игровые улучшения
Главный вывод из этого анонса — Tecno продолжает отставать от конкурентов в сфере обновлений. Пока Realme, Xiaomi и OnePlus уже тестируют Android 17, Tecno только планирует выпуск Android 16. И даже этот выход растянут на три квартала: флагманские Camon 40 получат обновление к лету, а складные Phantom — только к концу 2026 года.
Тем не менее, сам факт публикации подробного графика — шаг в правильную сторону. Tecno становится прозрачнее для пользователей, а HiOS 16 предлагает действительно интересные функции, особенно в области AI. Интеграция Ella с WhatsApp и YouTube, передача файлов с iPhone одним касанием — это то, чего нет у многих конкурентов.
Вопрос в том, насколько быстро и без багов обновление доберется до устройств. Tecno известна проблемами с оптимизацией, и крупный апдейт — всегда стресс для производителя среднего уровня. Поживем — увидим.
Пользователям Tecno стоит регулярно проверять раздел системных обновлений в настройках и не полагаться только на общие сроки. Региональные задержки могут быть значительными.
© Антон Печеровый,
