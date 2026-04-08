ПО: Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04.2026, MForum.ru

Tecno долгое время критиковали за медленные обновления программного обеспечения, и ситуация, похоже, не спешит меняться. Компания недавно объявила график выхода Android 16, тогда как большинство конкурентов уже предлагают бета-версии Android 17. Несмотря на задержку, с наконец есть официальный список устройств, которые получат обновление, и примерные сроки.

Обновление до Android 16 для устройств Tecno выходит с фирменной оболочкой HiOS 16, которая добавляет дополнительные функции и улучшения сверх того, что уже есть в чистом Android.

Второй квартал 2026 (апрель — июнь):

  • Tecno Camon 40, Tecno Camon 40 Pro, Tecno Camon 40 Pro 5G, Tecno Camon 40 Premier 5G

Третий квартал 2026 (июль — сентябрь):

  • Tecno Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G, Camon 30 Premier 5G, Camon 30S, Camon 30S Pro
  • Tecno POVA Slim 5G, POVA 7 NEO, POVA 7, POVA 7 5G, POVA 7 Ultra 5G, POVA Curve 5G, POVA 7 5G Pro

Четвертый квартал 2026 (октябрь — декабрь):

  • Tecno Phantom V Fold2 5G
  • Tecno Phantom V Flip2 5G

Доступность обновления зависит от региона, модели и сертификации оператора. Одно и то же устройство в разных странах может получить апдейт в разное время.

HiOS 16 фокусируется на плавности, визуальных изменениях и глубокой интеграции AI через помощника Ella и инструменты AIGC.

Дизайн и производительность

  • Новый язык дизайна "Superfluidity" — более плавные анимации и переходы, эффекты Liquid Glass
  • Обновленный экран "Минус один" (Minus One) с быстрым доступом к переводу и другим сервисам
  • App Flash Launch 2.0, Sensory Scheduling 3.0 и MemCompress для улучшения производительности

AI-функции

  • Улучшенный помощник Ella с более глубокой интеграцией в систему: управление рутинами, проактивные подсказки, суммаризация YouTube-видео, интеграция с WhatsApp для чтения и ответа на сообщения
  • AI-улучшения фото в приложении Галерея
  • Интеллектуальный ассистент звонков с субтитрами в реальном времени, суммаризацией разговоров и шумоподавлением

Удобство и связь

  • Передача файлов с iPhone одним касанием без подключения к интернету
  • OneLeap для управления несколькими устройствами

Игровые улучшения

  • Gaming Bypass Charging (питание в обход батареи)
  • Более точное сенсорное управление

Главный вывод из этого анонса — Tecno продолжает отставать от конкурентов в сфере обновлений. Пока Realme, Xiaomi и OnePlus уже тестируют Android 17, Tecno только планирует выпуск Android 16. И даже этот выход растянут на три квартала: флагманские Camon 40 получат обновление к лету, а складные Phantom — только к концу 2026 года.

Тем не менее, сам факт публикации подробного графика — шаг в правильную сторону. Tecno становится прозрачнее для пользователей, а HiOS 16 предлагает действительно интересные функции, особенно в области AI. Интеграция Ella с WhatsApp и YouTube, передача файлов с iPhone одним касанием — это то, чего нет у многих конкурентов.

Вопрос в том, насколько быстро и без багов обновление доберется до устройств. Tecno известна проблемами с оптимизацией, и крупный апдейт — всегда стресс для производителя среднего уровня. Поживем — увидим.

Пользователям Tecno стоит регулярно проверять раздел системных обновлений в настройках и не полагаться только на общие сроки. Региональные задержки могут быть значительными.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

