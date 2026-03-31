Слухи: Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

31.03.2026, MForum.ru

Realme готовит к выходу в Индии нового представителя бюджетной линейки Narzo. По данным утечки, Narzo 100 Lite придет на смену прошлогодней модели Narzo 80 Lite и станет первым устройством в серии Narzo 100.

Согласно инсайду, смартфон будет доступен в трех вариантах памяти: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ. Цветовые решения — Frost Silver и Thunder Black. Судя по выбору классических оттенков, Realme делает ставку на массовую аудиторию, а не на ярких энтузиастов.

Lite-маркировка традиционно означает принадлежность к начальному уровню. Ожидается, что Narzo 100 Lite будет стоить около 10 000 рупий (примерно 110 долларов), что соответствует ценнику предшественника. В этом сегменте Realme конкурирует с Redmi A-серией, Samsung Galaxy M и собственными моделями C-линейки.

Интересно, что Narzo 90, предшествующая серия, не имела Lite-версии. Таким образом, Narzo 100 Lite становится прямым наследником именно Narzo 80 Lite, а не промежуточных моделей.

Realme продолжает дробить линейку Narzo, предлагая максимальное количество вариантов для разных бюджетов. Появление Lite-версии в самом начале новой серии — необычный ход. Обычно производители сначала выпускают базовую и Pro-модели, а потом добавляют упрощенную версию. Здесь Realme, судя по всему, решила сразу закрыть бюджетный сегмент, чтобы позже представить более дорогие Narzo 100 и Narzo 100 Pro.

Технические характеристики пока не раскрыты, но для ценовой категории 10 000 рупий можно ожидать:

  • Процессор начального уровня с поддержкой 5G (возможно, Dimensity 6100+)
  • LCD-экран с частотой 90–120 Гц
  • Батарею 5000 мАч с относительно медленной зарядкой
  • Скромные камеры — 50 МП основная и 8 МП фронтальная

Детали должны появиться в ближайшие недели. Пока же Narzo 100 Lite выглядит как предсказуемый, но важный игрок в массовом сегменте — там, где цена решает больше, чем характеристики.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

