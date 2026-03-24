Мобильный интернет: Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL

24.03.2026,
Согласно итогам тестирования, проведенного компанией DMTEL, Билайн показал самые высокие скорости скачивания в петербургском метрополитене. Пиковые значения скорости 4G оператора превысили 176 Мбит/с, на станциях новой, коричневой линии зафиксирован показатель более 319 Мбит/с. По скорости отправки данных (upload) Билайн также занял лидирующую позицию с пиковым значением свыше 33 Мбит/с.
Согласно итогам тестирования, проведенного компанией DMTEL, Билайн показал самые высокие скорости скачивания в петербургском метрополитене. Пиковые значения скорости 4G оператора превысили 176 Мбит/с, на станциях новой, коричневой линии зафиксирован показатель более 319 Мбит/с. По скорости отправки данных (upload) Билайн также занял лидирующую позицию с пиковым значением свыше 33 Мбит/с.
Тестирование проводилось на всех линиях метро в утренние и вечерние часы пик. Эксперты отметили, что почти на всем маршруте клиенты Билайна могут смотреть видео с высокой четкостью в формате Full HD @1080.
«Чтобы нашим клиентам было комфортно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью в метро, только за последний год мы модернизировали связь на 10 станциях метрополитена. Также зимой мы запустили скоростной 4G на станциях "Юго-Западная", "Путиловская" и "Горный институт"», - отметила директор Западного региона Билайна Екатерина Кудряшова.
Для измерений эксперты использовали смартфоны Samsung в составе программно-аппаратного комплекса Nemo производства Keysight Technologies.
Ранее агентство TelecomDaily также признало Билайн первым по скорости в сети 4G/LTE в метро Санкт-Петербурга.
Публикации по теме:
13.01. Билайн признан лучшим оператором по качеству связи в московском метро
01.11. Интернет в Московском метро - МегаФон и ВымпелКом делят место лидера
27.07. В DMtel измерили качество связи в московском метро
02.03. Билайн, МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метро С.-Петербурга
02.12. В TelecomDaily провели исследования скорости интернет-соединений в метро Москвы
05.11. . Новости за 1-5 ноября 2014 года
29.03. Столичный филиал ОАО «МегаФон»
15.05. Tele2 Россия
23.03. МТС оборудовала 3G/Wi-Fi роутерами 180 вагонов Кольцевой линии московского метро
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты
23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне