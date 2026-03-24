Мобильный интернет: Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL

24.03.2026, MForum.ru

Согласно итогам тестирования, проведенного компанией DMTEL, Билайн показал самые высокие скорости скачивания в петербургском метрополитене. Пиковые значения скорости 4G оператора превысили 176 Мбит/с, на станциях новой, коричневой линии зафиксирован показатель более 319 Мбит/с. По скорости отправки данных (upload) Билайн также занял лидирующую позицию с пиковым значением свыше 33 Мбит/с.

Тестирование проводилось на всех линиях метро в утренние и вечерние часы пик. Эксперты отметили, что почти на всем маршруте клиенты Билайна могут смотреть видео с высокой четкостью в формате Full HD @1080.

«Чтобы нашим клиентам было комфортно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью в метро, только за последний год мы модернизировали связь на 10 станциях метрополитена. Также зимой мы запустили скоростной 4G на станциях "Юго-Западная", "Путиловская" и "Горный институт"», - отметила директор Западного региона Билайна Екатерина Кудряшова.

Для измерений эксперты использовали смартфоны Samsung в составе программно-аппаратного комплекса Nemo производства Keysight Technologies.

Ранее агентство TelecomDaily также признало Билайн первым по скорости в сети 4G/LTE в метро Санкт-Петербурга.

--

✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты

--

теги: мобильный интернет Билайн Вымпелком DMTEL связь в метро драйв-тесты качество услуг

--