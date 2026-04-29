Анонсы: Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

Всего за два поколения Vivo почти удвоила емкость батареи в своих смартфонах Y-series Pro. Y400 Pro (июнь прошлого года) оснащался аккумулятором 5500 мАч. В Y500 Pro (ноябрь) емкость выросла до 7000 мАч. А свежеанонсированный Y600 Pro заставляет АКБ их обоих выглядеть крошечными благодаря батарее на 10 200 мАч
Полная емкость — 38 Вт•ч. Используется технология кремниевого анода четвертого поколения с 15% содержания кремния и плотностью энергии 886 Вт•ч/л.
Судя по емкости, можно подумать, что Y600 Pro толстый и тяжелый. Однако, Vivo удалось разместить ячейку на 45% большей емкости, увеличив толщину всего на 0.4 мм по сравнению с предшественником. Это всего 5% - толщина Y600 Pro – 8.25 мм.
Vivo утверждает, что Y600 Pro легко может работать более 24 часов: 47 часов разговоров, 28 часов воспроизведения видео или 16 часов навигации. Батарея сохранит 80% емкости после 6 лет регулярного использования (1600 циклов зарядки) благодаря оптимизации здоровья батареи.
Зарядка: 90 Вт (без изменений со времен Y400 Pro), есть реверсивная проводная зарядка (телефон может служить пауэрбанком). Защита — IP68 и IP69.
Экран – 6.83-дюймовый AMOLED (FHD+, 120 Гц). Y600 Pro стал первым смартфоном базе на MediaTek Dimensity 7300e. Этот чип почти идентичен Dimensity 7300/7300X, но использует чуть менее мощный GPU Arm Mali-G610 MC2 и обладает улучшенной энергоэффективностью. Программное обеспечение — OriginOS 6 на базе Android 16.
Основная камера — 50 МП (f/1.8, OIS). Второй модуль на задней панели — на самом деле ИК-порт (странное расположение). Фронтальная камера – 32 МП, также отметим оптический сканер отпечатков
Цены начинаются от 2099 юаней за версию 8/128 ГБ и доходят до 2899 юаней за вариант 12/512 ГБ. Цвета: черный, синий, золотой, фиолетовый. Устройство уже доступно для заказа в официальном онлайн-магазине Vivo в Китае, поставки начнутся 30 апреля.
10 200 мАч в корпусе толщиной 8.25 мм — инженерное достижение. Раньше такая емкость требовала толщины 12+ мм и веса под 300 граммов. Здесь Vivo использовала кремний-углеродную батарею четвертого поколения, которая позволяет упаковывать больше энергии в меньший объем.
Dimensity 7300e — правильный выбор. Это не флагманский чип, но он достаточно производителен для повседневных задач и очень энергоэффективен. В паре с 10 200 мАч это обеспечит рекордное время работы.
90 Вт зарядка для АКБ 10 200 мАч — не быстро, но позволит полностью зарядить телефон примерно за 1.5-2 часа.
IP68/IP69 — отличный бонус. Смартфон с такой батареей можно брать в походы, на пляж и не бояться воды.
Странное расположение ИК-порта в модуле камер — дизайнерское решение. Возможно, оно сэкономило место внутри.
Цена от 307 долларов за 8/128 ГБ — очень агрессивная. За эти деньги покупатель получает рекордную батарею, AMOLED-экран, хорошую камеру и защиту. Конкуренты (Samsung, Xiaomi, Realme) за эти деньги предлагают 5000-6000 мАч.
Главный вопрос — глобальная доступность. Пока Y600 Pro доступен только в Китае. Если Vivo выпустит его на мировом рынке по цене 350-400 евро, он может стать бестселлером среди тех, кто устал от ежедневной зарядки.
Публикации по теме:
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
28.04. Yadro открывает офис в Казани
28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС
28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ
27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД
27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней