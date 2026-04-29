Анонсы: Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

29.04.2026, MForum.ru

Всего за два поколения Vivo почти удвоила емкость батареи в своих смартфонах Y-series Pro. Y400 Pro (июнь прошлого года) оснащался аккумулятором 5500 мАч. В Y500 Pro (ноябрь) емкость выросла до 7000 мАч. А свежеанонсированный Y600 Pro заставляет АКБ их обоих выглядеть крошечными благодаря батарее на 10 200 мАч

Полная емкость — 38 Вт•ч. Используется технология кремниевого анода четвертого поколения с 15% содержания кремния и плотностью энергии 886 Вт•ч/л.

Судя по емкости, можно подумать, что Y600 Pro толстый и тяжелый. Однако, Vivo удалось разместить ячейку на 45% большей емкости, увеличив толщину всего на 0.4 мм по сравнению с предшественником. Это всего 5% - толщина Y600 Pro – 8.25 мм.

Vivo утверждает, что Y600 Pro легко может работать более 24 часов: 47 часов разговоров, 28 часов воспроизведения видео или 16 часов навигации. Батарея сохранит 80% емкости после 6 лет регулярного использования (1600 циклов зарядки) благодаря оптимизации здоровья батареи.

Зарядка: 90 Вт (без изменений со времен Y400 Pro), есть реверсивная проводная зарядка (телефон может служить пауэрбанком). Защита — IP68 и IP69.

Экран – 6.83-дюймовый AMOLED (FHD+, 120 Гц). Y600 Pro стал первым смартфоном базе на MediaTek Dimensity 7300e. Этот чип почти идентичен Dimensity 7300/7300X, но использует чуть менее мощный GPU Arm Mali-G610 MC2 и обладает улучшенной энергоэффективностью. Программное обеспечение — OriginOS 6 на базе Android 16.

Основная камера — 50 МП (f/1.8, OIS). Второй модуль на задней панели — на самом деле ИК-порт (странное расположение). Фронтальная камера – 32 МП, также отметим оптический сканер отпечатков

Цены начинаются от 2099 юаней за версию 8/128 ГБ и доходят до 2899 юаней за вариант 12/512 ГБ. Цвета: черный, синий, золотой, фиолетовый. Устройство уже доступно для заказа в официальном онлайн-магазине Vivo в Китае, поставки начнутся 30 апреля.

10 200 мАч в корпусе толщиной 8.25 мм — инженерное достижение. Раньше такая емкость требовала толщины 12+ мм и веса под 300 граммов. Здесь Vivo использовала кремний-углеродную батарею четвертого поколения, которая позволяет упаковывать больше энергии в меньший объем.

Dimensity 7300e — правильный выбор. Это не флагманский чип, но он достаточно производителен для повседневных задач и очень энергоэффективен. В паре с 10 200 мАч это обеспечит рекордное время работы.

90 Вт зарядка для АКБ 10 200 мАч — не быстро, но позволит полностью зарядить телефон примерно за 1.5-2 часа.

IP68/IP69 — отличный бонус. Смартфон с такой батареей можно брать в походы, на пляж и не бояться воды.

Странное расположение ИК-порта в модуле камер — дизайнерское решение. Возможно, оно сэкономило место внутри.

Цена от 307 долларов за 8/128 ГБ — очень агрессивная. За эти деньги покупатель получает рекордную батарею, AMOLED-экран, хорошую камеру и защиту. Конкуренты (Samsung, Xiaomi, Realme) за эти деньги предлагают 5000-6000 мАч.

Главный вопрос — глобальная доступность. Пока Y600 Pro доступен только в Китае. Если Vivo выпустит его на мировом рынке по цене 350-400 евро, он может стать бестселлером среди тех, кто устал от ежедневной зарядки.