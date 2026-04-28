Мобильная связь: МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар

MForum.ru

28.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС установил новое телеком-оборудование в поселке Уптар. По данным компании, скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на 20%. Улучшения затронули более 1600 жителей. Кроме того, улучшено покрытие в складских и производственных помещениях горнодобывающих предприятий и энергообъектов региона.

«Уптар – важная логистическая точка на карте Магаданской области. Качественная связь обеспечивает работу цифровых сервисов для управления транспортными операциями», - отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Ранее МТС улучшил связь на участках Колымской трассы возле поселков Ягодное и Оротукан.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Магаданская область

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

17.04. МТС в Магаданской области запустил сеть LTE в поселке Эвенск

06.02. МТС в Магаданской области - базовая станция LTE запущена в Тенькинском районе

23.12. МегаФон в Магаданской области - LTE появился в поселке Дебин

14.11. МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман

16.09. МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря

26.08. МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное

12.08. МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане

24.06. МТС в Магаданской области - оператор модернизировал сеть LTE в столице Колымы

19.05. МТС в Магаданской области - базовая станция появилась в поселке энергетиков Синегорье

05.05. МТС в Магаданской области - улучшена связь в поселке Омсукчан

10.04. МТС в Магаданской области - интернет LTE ускорился в поселке Дукат на севере

29.11. МТС в Магаданской области: улучшена связь на участке федеральной трассы Р-504 Колыма

12.09. МегаФон в Магаданской области - в поселке Сокол скорость скачивания выросла до 20 Мбит/с

28.06. МТС в Магаданской области - поселок Кедровый получил доступ к мобильному интернету

15.01. МегаФон в Магаданской области - запуск LTE в Синегорье

21.11. МегаФон сообщает о завершении программы рефарминга частот в Магадане

18.10. МегаФон в Магаданской области - запуск в Балаганном

17.11. МегаФон расширил пропускную способность каналов связи в Магаданской области

22.12.  МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing

14.03.  ОАО «Дальсвязь» расширяет зону покрытия сотовой связи в Магаданской области

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре

28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС

28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар

27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ

27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД

27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка

27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями

27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету

26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники

26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica

24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса

24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета

24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»

24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?

24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor

Все статьи >>

Новости

28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч

28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16

28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов

27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов

27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro

24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16

23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69

23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500

22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов

22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий

21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней

21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: