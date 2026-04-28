Мобильная связь: МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар

28.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС установил новое телеком-оборудование в поселке Уптар. По данным компании, скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на 20%. Улучшения затронули более 1600 жителей. Кроме того, улучшено покрытие в складских и производственных помещениях горнодобывающих предприятий и энергообъектов региона.

«Уптар – важная логистическая точка на карте Магаданской области. Качественная связь обеспечивает работу цифровых сервисов для управления транспортными операциями», - отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин. Ранее МТС улучшил связь на участках Колымской трассы возле поселков Ягодное и Оротукан. -- теги: мобильная связь развитие сетей МТС Магаданская область --

© Алексей Бойко, MForum.ru

