Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - LTE появился в поселке Дебин

MForum.ru
23.12.2025,
Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре 2025 года инженеры МегаФона запустили LTE на участке «Тенькинской трассы».
Новое LTE-оборудование в Дебине обеспечивает для абонентов более высокую пропускную способность сети и скорость передачи данных до 15 Мбит/с, - сообщает оператор. Дебин - небольшой поселок, здесь живет около 400 человек. Через Дебин проходит участок автомобильной трассы «Колыма», которая связывает Якутск и Магадан.
Вместе с тем воспользоваться современной мобильной связью стало возможно и на Тенькинской трассе, в районе поселка Гвардеец и перевала Гаврюшка. Специалисты МегаФона запустили 4G на одной из самых сложных магаданских автодорог. Тенькинская трасса известна автомобилистам крутыми поворотами и перевалами. Гаврюшка — один из самых сложных, его высота более 1000 метров.
«Запуск LTE-связи в Дебине увеличил зону покрытия сети в 3 раза, а скорости передачи данных позволяют комфортно общаться в мессенджерах, пользоваться госуслугами и банковскими сервисами. Мы развиваем современную телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы наши абоненты могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и оставаться на связи, как в населенных пунктах, так и при передвижении по трассам региона», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Магаданская область развитие сетей
--
Публикации по теме:
14.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане / MForum.ru
24.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал сеть LTE в столице Колымы / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru