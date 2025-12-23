Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - LTE появился в поселке Дебин

23.12.2025, MForum.ru

Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре 2025 года инженеры МегаФона запустили LTE на участке «Тенькинской трассы».

Новое LTE-оборудование в Дебине обеспечивает для абонентов более высокую пропускную способность сети и скорость передачи данных до 15 Мбит/с, - сообщает оператор. Дебин - небольшой поселок, здесь живет около 400 человек. Через Дебин проходит участок автомобильной трассы «Колыма», которая связывает Якутск и Магадан.

Вместе с тем воспользоваться современной мобильной связью стало возможно и на Тенькинской трассе, в районе поселка Гвардеец и перевала Гаврюшка. Специалисты МегаФона запустили 4G на одной из самых сложных магаданских автодорог. Тенькинская трасса известна автомобилистам крутыми поворотами и перевалами. Гаврюшка — один из самых сложных, его высота более 1000 метров.

«Запуск LTE-связи в Дебине увеличил зону покрытия сети в 3 раза, а скорости передачи данных позволяют комфортно общаться в мессенджерах, пользоваться госуслугами и банковскими сервисами. Мы развиваем современную телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы наши абоненты могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и оставаться на связи, как в населенных пунктах, так и при передвижении по трассам региона», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.

--

теги: МегаФон Магаданская область развитие сетей

--