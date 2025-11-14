Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман

14.11.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, новая БС запущена в восточной части населенного пункта, что позволило устранить "белые пятна" в покрытии в поселке. Теперь услуги оператор доступны и в районе улиц Комарецкого и Берелех. В этой части поселка расположены почта, офис золотодобывающего предприятия, магазины, городской парк. Воспользоваться мобильной связью могут и автомобилисты — через Сусуман проходит участок федеральной трассы «Колыма». Средняя скорость мобильного интернета по данным МегаФон в данной локации достигает 30 Мбит/с.

«Для нас важно, чтобы даже в самых удалённых уголках страны люди чувствовали себя подключёнными к цифровому миру. Развивая телеком-сеть в Сусумане, мы вкладываемся в развитие северных территорий страны и обеспечиваем его жителей качественной связью, которая здесь также жизненно необходима в суровом северном климате», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Магаданская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря / MForum.ru

26.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане / MForum.ru

24.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал сеть LTE в столице Колымы / MForum.ru

19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - базовая станция появилась в поселке энергетиков Синегорье / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки]  ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: