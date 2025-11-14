Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман

14.11.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, новая БС запущена в восточной части населенного пункта, что позволило устранить "белые пятна" в покрытии в поселке. Теперь услуги оператор доступны и в районе улиц Комарецкого и Берелех. В этой части поселка расположены почта, офис золотодобывающего предприятия, магазины, городской парк. Воспользоваться мобильной связью могут и автомобилисты — через Сусуман проходит участок федеральной трассы «Колыма». Средняя скорость мобильного интернета по данным МегаФон в данной локации достигает 30 Мбит/с.

«Для нас важно, чтобы даже в самых удалённых уголках страны люди чувствовали себя подключёнными к цифровому миру. Развивая телеком-сеть в Сусумане, мы вкладываемся в развитие северных территорий страны и обеспечиваем его жителей качественной связью, которая здесь также жизненно необходима в суровом северном климате», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Магаданская область

--