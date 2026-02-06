Мобильная связь: МТС в Магаданской области - базовая станция LTE запущена в Тенькинском районе

MForum.ru
06.02.2026,
МТС сообщает о запуске базовой станции в Тенькинском муниципальном округе для сотрудников производственных предприятий. Как ожидается, запуск нового телеком-оборудования в промышленном районе позволил работникам предприятий пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом МТС.
Новая базовая станция расположена в Тенькинском муниципальном округе в районе реки Тэутэджак, где сосредоточено крупное добывающее производство. В сезон здесь трудится около тысячи сотрудников, а более 600 работают на постоянной основе. Новая LTE-сеть, как ожидается, позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы контроля и безопасности, а также обеспечит стабильной связью сотрудников.
«МТС продолжает развивать LTE-сеть в Магаданской области, запуская новые и модернизируя действующие объекты сетевой инфраструктуры. Надежная связь помогает не только повысить производственную эффективность, но и создают более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве. Скоростной мобильный интернет позволяет работникам поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов, например, перевода средств, оплаты счетов, оформления справок и документов, в свободные от работы часы подключать сервисы развлечений», – рассказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь МТС Магаданская область развитие сетей
--
Публикации по теме:
23.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - LTE появился в поселке Дебин / MForum.ru
14.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru