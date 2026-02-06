Мобильная связь: МТС в Магаданской области - базовая станция LTE запущена в Тенькинском районе

MForum.ru

Мобильная связь: МТС в Магаданской области - базовая станция LTE запущена в Тенькинском районе

06.02.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовой станции в Тенькинском муниципальном округе для сотрудников производственных предприятий. Как ожидается, запуск нового телеком-оборудования в промышленном районе позволил работникам предприятий пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом МТС.

Новая базовая станция расположена в Тенькинском муниципальном округе в районе реки Тэутэджак, где сосредоточено крупное добывающее производство. В сезон здесь трудится около тысячи сотрудников, а более 600 работают на постоянной основе. Новая LTE-сеть, как ожидается, позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы контроля и безопасности, а также обеспечит стабильной связью сотрудников.

«МТС продолжает развивать LTE-сеть в Магаданской области, запуская новые и модернизируя действующие объекты сетевой инфраструктуры. Надежная связь помогает не только повысить производственную эффективность, но и создают более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве. Скоростной мобильный интернет позволяет работникам поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов, например, перевода средств, оплаты счетов, оформления справок и документов, в свободные от работы часы подключать сервисы развлечений», – рассказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильная связь МТС Магаданская область развитие сетей

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

23.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - LTE появился в поселке Дебин / MForum.ru

14.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман / MForum.ru

16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря / MForum.ru

26.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: