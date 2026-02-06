Мобильная связь: МТС в Магаданской области - базовая станция LTE запущена в Тенькинском районе

06.02.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовой станции в Тенькинском муниципальном округе для сотрудников производственных предприятий. Как ожидается, запуск нового телеком-оборудования в промышленном районе позволил работникам предприятий пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом МТС.

Новая базовая станция расположена в Тенькинском муниципальном округе в районе реки Тэутэджак, где сосредоточено крупное добывающее производство. В сезон здесь трудится около тысячи сотрудников, а более 600 работают на постоянной основе. Новая LTE-сеть, как ожидается, позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы контроля и безопасности, а также обеспечит стабильной связью сотрудников.

«МТС продолжает развивать LTE-сеть в Магаданской области, запуская новые и модернизируя действующие объекты сетевой инфраструктуры. Надежная связь помогает не только повысить производственную эффективность, но и создают более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве. Скоростной мобильный интернет позволяет работникам поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов, например, перевода средств, оплаты счетов, оформления справок и документов, в свободные от работы часы подключать сервисы развлечений», – рассказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

теги: мобильная связь МТС Магаданская область развитие сетей

