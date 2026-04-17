Мобильная связь: МТС в Магаданской области запустил сеть LTE в поселке Эвенск

17.04.2026,
Как сообщает оператор, МТС запустил базовую станцию в поселке Эвенск Северо-Эвенского округа. Доступ к мобильному интернету получили более 1000 местных жителей.
Запуск сети LTE также позволяет пользоваться технологией VoLTE, которая дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию.
«Высокоскоростной интернет – одна из важных составляющих современной комфортной жизни», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
Посёлок Эвенск назван по имени северной народности эвенов и является центром Северо-Эвенского округа. Несмотря на суровые погодные условия – вечную мерзлоту и непродолжительное лето – большинство местных жителей владеют земельными участками, на которых выращивают различные овощи.
теги: телеком мобильная связь Магаданская область МТС развитие сетей
