Микроэлектроника: Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд

MForum.ru
06.05.2026,
WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) опубликовала результаты деятельности рынка полупроводников за 2025 года, включая данные за 4q2025.
Объем мировых продаж полупроводников в 2025 году достиг $795.6 млрд, что на 26.2% больше, чем годом ранее и соответствует одном из самых сильных годовых показателей роста в истории отрасли. Рост в 2025 году ускорился, достигнув кульминации в 4q2025 в размере $238.9 млрд, что на 38.4% больше, чем в 4q2024. Это отражает высокий спрос в ряде ключевых областей применения, например, в инфраструктуре ЦОД и системах, связанных с ИИ.
Основной рост обеспечил сегмент компьютеров, который вырос на 60% год к году (ЦОД и сервера ИИ).
На 15% вырос спрос, связанный с госсектором, что отражает растущие расходы на оборону и инфраструктуру, промышленный сегмент вернулся к небольшому, но росту - 5%.
В 2025 году значительный рост объемов спроса показал АТР (+45.4% гг); Северная и Южная Америка (+31.4% гг), Китай (+17.9% гг). В Европе зафиксирован умеренный рост (+6.7% гг), в Японии (4.3% гг).
Если смотреть на сегменты, то в росте лидировали логические и запоминающие устройства. Впрочем, росли также сегменты микропроцессоров, аналоговых устройств и датчиков, а вот дискрет сохранил небольшой «отрицательный прирост» по итогам года.
Рынок приближается к $1 трлн. Прогнозируется, что объемы продаж в 2026 год продолжат расти.
--
теги: микроэлектроника рынок полупроводников оценки WSTS
--
Публикации по теме:
03.02. Дмитрий Боднарь продолжает анализировать мировой рынок микроэлектроники на страницах сайта Время Электроники. Часть 3
09.12. Мировые продажи полупроводников в октябре 2025 года выросли на 4,7% месяц к месяцу
05.11. Мировые продажи полупроводников выросли на 15.8% в 3q2025 относительно 2q2025
24.08. Аналитики обещают продолжение роста рынка микроэлектроники в 2022-м и 2023-м году
04.05. Выручка от продаж полупроводников продолжает расти
12.12. Рынок полупроводников по итогам октября вырос за год на 12.7%
21.02. Оценки и прогнозы рынка микроэлектроники. Тренды
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск
05.05. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
05.05. Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России
05.05. Selectel займется ИИ еще более активно
05.05. С 5 по 9 мая мобильный интернет в столице могут ограничивать не только в центре
05.05. О сбоях в работе мобильного интернета сообщают из Санкт-Петербурга
05.05. МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов