Микроэлектроника: Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд

06.05.2026

WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) опубликовала результаты деятельности рынка полупроводников за 2025 года, включая данные за 4q2025.

Объем мировых продаж полупроводников в 2025 году достиг $795.6 млрд, что на 26.2% больше, чем годом ранее и соответствует одном из самых сильных годовых показателей роста в истории отрасли. Рост в 2025 году ускорился, достигнув кульминации в 4q2025 в размере $238.9 млрд, что на 38.4% больше, чем в 4q2024. Это отражает высокий спрос в ряде ключевых областей применения, например, в инфраструктуре ЦОД и системах, связанных с ИИ.

Основной рост обеспечил сегмент компьютеров, который вырос на 60% год к году (ЦОД и сервера ИИ).

На 15% вырос спрос, связанный с госсектором, что отражает растущие расходы на оборону и инфраструктуру, промышленный сегмент вернулся к небольшому, но росту - 5%.

В 2025 году значительный рост объемов спроса показал АТР (+45.4% гг); Северная и Южная Америка (+31.4% гг), Китай (+17.9% гг). В Европе зафиксирован умеренный рост (+6.7% гг), в Японии (4.3% гг).

Если смотреть на сегменты, то в росте лидировали логические и запоминающие устройства. Впрочем, росли также сегменты микропроцессоров, аналоговых устройств и датчиков, а вот дискрет сохранил небольшой «отрицательный прирост» по итогам года.





Рынок приближается к $1 трлн. Прогнозируется, что объемы продаж в 2026 год продолжат расти.

