Микроэлектроника: Мировые продажи полупроводников выросли на 15.8% в 3q2025 относительно 2q2025

Микроэлектроника: Мировые продажи полупроводников выросли на 15.8% в 3q2025 относительно 2q2025

05.11.2025, MForum.ru

Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA объявила, что мировые продажи полупроводников в 3q2025 составили $208.4 млрд, что соответствует росту на 15.8% квартал к кварталу. А продажи в сентябре составили $69.5 млрд, что на 25.1% (!) больше, чем в сентябре 2024 ($55.5 млрд) и на 7% больше, чем в августе 2025 года.

 

 

Ежемесячные продажи рассчитываются организацией World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) и представляют собой скользящее среднее значение за 3 месяца. На долю SIA приходится 99% выручки полупроводниковой отрасли США и почти 2/3 компаний, производящих микросхемы за пределами США.

Рост рынка в SIA обусловлен возросшим спросом на ряд полупроводниковых продуктов, включая память и логические схемы. Годовой рост обусловлен ростом спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Америке. На долю АТР пришлось 47.9% от общего роста продаж, на долю Америки – 30.6%, Китая – 15.0%, Европы – 6%. Исключением стала Япония, где продажи сократились на (-10.2%).

Главным драйвером роста спроса на микросхемы является спрос на решения для ИИ, облачных вычислений и ЦОД. Рост продаж в АТР за вычетом Китая и Японии указывает на смещение центра спроса и, возможно, активное наращивание производственных мощностей в таких странах как Южная Корея и Тайвань. Результаты Японии сигнализируют о структурных проблемах, таких как недостаточные инвестиции в ключевые драйверы роста, вроде ИИ и ЦОД.

То, что рост устойчив как в квартальном, так и в годовом измерении и характерен для большинства регионов, может говорить об устойчивом тренде, продолжении «суперцикла», движимого строительством ИИ.

теги: микроэлектроника объем продаж полупроводников SIA

© Алексей Бойко, MForum.ru

