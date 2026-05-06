Мобильная связь. ПО: T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut

06.05.2026,
Вот уже в трех регионах Северо-Запада (Мурманске, Пскове и Петрозаводске) зарубежное решение PCRF (от англ. Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) заменено на решение российской компании Bercut.
PCRF отвечает за верное предоставление скорости интернета абоненту в соответствии с его тарифным планом. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах. Это позволяет Т2 точно выставлять счета за услуги связи. PCRF работает в связке с PCEF, чарджингом и биллингом. PCRF отвечает и за приоритезацию трафика.
Решение PCRF, которое начали развертывать на сети T2 на Северо-Западе совместно разрабатывалось компаниями Bercut и T2 в течение трех лет. Такие решения глубоко специфичны и создавать их без участия оператора было бы менее эффективно.
Внедрение в Мурманске, Пскове и Петрозаводске заняло 7 месяцев. На данном этапе весь продуктовый ландшафт Т2 работает на импортозамещенном решении. В планах Т2 – масштабировать проект на все регионы до конца 2026 года.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:
«Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».
Андрей Богданов, генеральный директор Bercut:
«Наша команда стабильно подтверждает высокий уровень экспертизы, обладает практическим опытом и отработанными компетенциями реализации масштабных проектов в условиях жестких сроков и повышенных требований к надежности. Сегодня Bercut обеспечивает один из самых низких показателей time-to-market на рынке – это результат не только слаженной работы и выстроенного взаимодействия на всех уровнях, но и глубокой проектной экспертизы, позволяющей уверенно тиражировать успешные решения. Именно такой формат партнерства и накопленный опыт будут и дальше выступать ключевым фактором успешного импортозамещения, обеспечивая быстрое масштабирование проектов без компромиссов по качеству».
Компания Bercut работает в области ПО для операторов мобильной связи уже более 20 лет. У компании - большой портфель внедрений в России, в некоторых странах СНГ и в дальнем зарубежье. С компанией T2 (ранее с Tele2 Россия) Bercut также сотрудничает не первое десятилетие.
T2 Bercut PCRF
