Искусственный интеллект: «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»

MForum.ru

24.04.2026, MForum.ru

«Билайн бизнес» завершил первую фазу проекта по внедрению большой языковой модели (LLM-агента) на базе российской платформы таргетИИ для обработки звонков в контакт-центре компании «Ренессанс страхование». Решение интегрировано в телефонию, CRM и каналы уведомлений страховщика.

Результаты по итогам двух месяцев эксплуатации:

  • Уровень автоматизации достиг 52% (план - более 60% после интеграции с системами урегулирования страховых случаев);
  • Среднее время обработки звонка (AHT) - 100 секунд;
  • Доля клиентов, отказывающихся от общения с голосовым помощником, снизилась с 60% до 30%;
  • Обработано более 90 тысяч минут без единого прерывания разговора из-за недовольства агентом;
  • Агент работает по 18 тематикам, 98% клиентов решают свои вопросы без контакта с операторами-людьми.

В отраслевом исследовании доступности телефонного обслуживания компания «Ренессанс страхование» заняла первое место в сегменте голосовых помощников на входящей линии.

Проект демонстрирует, что можно поддерживать баланс между отказом от использования операторов-людей и наращиванием штата операторов. LLM-агенты позволяют автоматизировать клиентский сервис, обеспечивая масштабирование под любую нагрузку. Для компании со сложными клиентскими сценариями (страхование) это снижает время ожидания на линии и операционные затраты на подбор и обучение персонала, а также повышает предсказуемость качества обслуживания.

--

теги: искусственный интеллект call-центры контактные центры услуги

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Все статьи >>

Новости

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: