Слухи: Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16

28.04.2026, MForum.ru

Пару недель назад Xiaomi представила Xiaomi 17 и 17 Ultra в качестве глобальных флагманов. Теперь компания готовится к запуску субфлагманской серии Xiaomi 17T. В линейку, по слухам, войдут две модели — 17T и 17T Pro. Похоже, анонс не за горами: стандартная модель засветилась в Geekbench AI, раскрыв ключевые характеристики.

В базе данных появилось устройство с модельным номером 2602DPT53G, которое, согласно предыдущим сертификациям, будет продаваться под именем Xiaomi 17T.

Результаты Geekbench показывают, что смартфон работает на чипе MediaTek с частотой большого ядра 3.40 ГГц, трех производительных ядер — 3.20 ГГц и четырех энергоэффективных — 2.20 ГГц. Графика — Mali-G720 MC8

Эти данные позволяют сделать вывод, что Xiaomi 17T оснащен процессором MediaTek Dimensity 8500. Устройство тестировалось с 12 ГБ оперативной памяти и Android 16 (скорее всего, с оболочкой HyperOS 3).

Ранее сообщалось, что Xiaomi 17T получит 6.59-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K. Емкость аккумулятора — около 7000 мАч с зарядкой 67 Вт (у Pro версии ожидается больший дисплей и более мощный Dimensity 9500).

Камеры: фронтальная 32 МП на обеих моделях. Тройная основная камера 50 МП + 12 МП + 50 МП (у Pro — перископический телевик, у обычной 17T — обычный телевик).

Xiaomi 17T — это прямой наследник 16T, который предлагал отличное соотношение цены и производительности. Dimensity 8500 (конфигурация 1+3+4) должен быть энергоэффективным и достаточно мощным для всех задач, кроме самых тяжелых игр (для них есть 17T Pro с Dimensity 9500).

7000 мАч — отличная емкость для субфлагмана. В паре с энергоэффективным чипом и OLED-экраном 1.5K это обеспечит полтора-два дня работы без подзарядки. 67 Вт — не самая быстрая зарядка, но для такой батареи приемлемая.

Разница между 17T и 17T Pro, вероятно, будет не только в процессоре и дисплее, но и в камере: перископ против обычного телевика. Это логичное разделение: Pro получает настоящий зум, обычная версия — базовые возможности.

Цена — ключевой фактор. Если Xiaomi удержит стоимость 17T в районе 500–600 долларов, а 17T Pro — 700–800, они станут серьезными конкурентами для OnePlus 17R и iQOO Neo 10. Если цена поднимется, покупатели могут предпочесть прошлогодние флагманы (например, Xiaomi 16).

Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие недели (май-июнь). Xiaomi, похоже, сдвинула график: 16T выходил в сентябре 2025, а 17T появится на несколько месяцев раньше. Это позволит компании занять нишу до выхода новых моделей Samsung и OnePlus.

Ждем официального анонса, чтобы узнать точные характеристики, цены и дату старта продаж. Пока же 17T выглядит как очень сбалансированный субфлагман с акцентом на автономность.