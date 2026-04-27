Слухи: Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16

28.04.2026,
Пару недель назад Xiaomi представила Xiaomi 17 и 17 Ultra в качестве глобальных флагманов. Теперь компания готовится к запуску субфлагманской серии Xiaomi 17T. В линейку, по слухам, войдут две модели — 17T и 17T Pro. Похоже, анонс не за горами: стандартная модель засветилась в Geekbench AI, раскрыв ключевые характеристики.
В базе данных появилось устройство с модельным номером 2602DPT53G, которое, согласно предыдущим сертификациям, будет продаваться под именем Xiaomi 17T.
Результаты Geekbench показывают, что смартфон работает на чипе MediaTek с частотой большого ядра 3.40 ГГц, трех производительных ядер — 3.20 ГГц и четырех энергоэффективных — 2.20 ГГц. Графика — Mali-G720 MC8
Эти данные позволяют сделать вывод, что Xiaomi 17T оснащен процессором MediaTek Dimensity 8500. Устройство тестировалось с 12 ГБ оперативной памяти и Android 16 (скорее всего, с оболочкой HyperOS 3).
Ранее сообщалось, что Xiaomi 17T получит 6.59-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K. Емкость аккумулятора — около 7000 мАч с зарядкой 67 Вт (у Pro версии ожидается больший дисплей и более мощный Dimensity 9500).
Камеры: фронтальная 32 МП на обеих моделях. Тройная основная камера 50 МП + 12 МП + 50 МП (у Pro — перископический телевик, у обычной 17T — обычный телевик).
Xiaomi 17T — это прямой наследник 16T, который предлагал отличное соотношение цены и производительности. Dimensity 8500 (конфигурация 1+3+4) должен быть энергоэффективным и достаточно мощным для всех задач, кроме самых тяжелых игр (для них есть 17T Pro с Dimensity 9500).
7000 мАч — отличная емкость для субфлагмана. В паре с энергоэффективным чипом и OLED-экраном 1.5K это обеспечит полтора-два дня работы без подзарядки. 67 Вт — не самая быстрая зарядка, но для такой батареи приемлемая.
Разница между 17T и 17T Pro, вероятно, будет не только в процессоре и дисплее, но и в камере: перископ против обычного телевика. Это логичное разделение: Pro получает настоящий зум, обычная версия — базовые возможности.
Цена — ключевой фактор. Если Xiaomi удержит стоимость 17T в районе 500–600 долларов, а 17T Pro — 700–800, они станут серьезными конкурентами для OnePlus 17R и iQOO Neo 10. Если цена поднимется, покупатели могут предпочесть прошлогодние флагманы (например, Xiaomi 16).
Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие недели (май-июнь). Xiaomi, похоже, сдвинула график: 16T выходил в сентябре 2025, а 17T появится на несколько месяцев раньше. Это позволит компании занять нишу до выхода новых моделей Samsung и OnePlus.
Ждем официального анонса, чтобы узнать точные характеристики, цены и дату старта продаж. Пока же 17T выглядит как очень сбалансированный субфлагман с акцентом на автономность.
© Антон Печеровый,
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС
28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ
27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД
27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски