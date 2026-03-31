Анонсы: Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03.2026, MForum.ru

Кроме флагманского X300 Ultra компания Vivo представила модель X300s, которая заняла нишу между компактным X300 (6.3 дюйма, 4600 юаней) и большим, но дорогим X300 Pro (6.78 дюйма, 5600 юаней). Новинка предлагает необычную комбинацию характеристик: главный упор сделан на основную камеру с 200 МП, а не на телевик, как в Pro-версии.

X300s получил 6.78-дюймовый LTPO OLED-дисплей BOE Q10 Plus с разрешением 1260×2800 пикселей, частотой обновления 144 Гц и 10-битной глубиной цвета. По характеристикам он почти идентичен экрану X300 Pro — разве что лишился поддержки Dolby Vision. Для большинства пользователей это не критично.

Главное отличие X300s от X300 Pro — подход к камерам. В Pro-версии основной модуль был 50 МП (Sony Lytia 828), а телевик — 200 МП. В X300s производитель поменял приоритеты:

  • Основная камера: 200 МП Samsung HPB (1/1.4 дюйма) — тот же сенсор, что используется в телевике Pro-версии.
  • Телевик: 50 МП Sony Lytia 602 (1/1.95 дюйма) с 3-кратным оптическим зумом (эквивалент 70 мм) и диафрагмой f/2.57.
  • Ультраширик: 50 МП Samsung JN1 (1/2.76 дюйма), как в Pro.
  • Фронталка: 50 МП Samsung JN1 с широким углом 92°.
  • Все камеры с оптикой Zeiss: основная с f/1.68, телевик с APO-объективом.

Для X300s также доступен фотографический комплект Zeiss G2 — телеконвертер, превращающий телевик в 200-мм эквивалент. Комплект включает чехол и монтажную пластину.

X300s работает на том же Dimensity 9500, что и X300 Pro. В паре с чипом установлены до 16 ГБ LPDDR5X (четырехканальная) и до 1 ТБ UFS 4.1. За обработку изображений отвечает фирменный чип V3+.

Аккумулятор — кремний-углеродный четвертого поколения емкостью 7100 мАч (даже больше, чем 7000 мАч у китайской версии Pro). Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт по проводу и 40 Вт по беспроводному каналу.

Симметричные динамики 1511, мощный вибромотор (1.1 Grms, 40 мс старт-стоп). Защита — IP68 и IP69, как у X300s прошлого поколения. Сканер отпечатков ультразвуковой. Важное улучшение — USB-C 3.2 Gen 1 (против USB 2.0 у X200s).

Из беспроводных модулей: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 с aptX, NFC, двухдиапазонная спутниковая навигация.

Цена и доступность

Цвета: титановый черный, серебристый, Dream Core Purple, Film Green. Предзаказ уже открыт в Китае, открытые продажи стартуют 3 апреля.

Vivo X300s и X300 Pro — пример того, как один производитель предлагает два разных видения флагманского камерофона. Pro делает ставку на мощный 200 МП телевик с большим сенсором, оставляя основную камеру скромнее. X300s, напротив, дает максимальное разрешение на основном модуле, а телевик оставляет на уровне «достаточно хорошего».

Какой подход правильнее? Зависит от сценариев. Если вы часто снимаете удаленные объекты (концерты, спорт, дикая природа) — Pro с его 200 МП телевиком предпочтительнее. Если вам важнее качество повседневных снимков, портретов и сцен с основного модуля — X300s предлагает лучший сенсор.

Цена X300s — 5000 юаней (720 долларов) за 12/256 ГБ — делает его очень привлекательным вариантом. Это на 600 юаней дешевле Pro и на 400 юаней дороже компактного X300. Для тех, кому нужен большой экран и мощная основная камера без переплаты за телевик, X300s выглядит идеальным выбором.

О глобальном запуске пока не объявлено, но с учетом того, что X300 Ultra выйдет на мировой рынок, есть надежда, что и X300s последует его примеру. Если это произойдет, у vivo появится сильный конкурент для OnePlus, Xiaomi и Samsung в сегменте около 800 долларов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов

26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч

26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64

26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч

25.02. iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч

25.02. Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109

20.02. Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте

20.02. Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер

17.02. Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч

11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

05.02. Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч

03.02. Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля

