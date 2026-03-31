Анонсы: Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

Кроме флагманского X300 Ultra компания Vivo представила модель X300s, которая заняла нишу между компактным X300 (6.3 дюйма, 4600 юаней) и большим, но дорогим X300 Pro (6.78 дюйма, 5600 юаней). Новинка предлагает необычную комбинацию характеристик: главный упор сделан на основную камеру с 200 МП, а не на телевик, как в Pro-версии.
X300s получил 6.78-дюймовый LTPO OLED-дисплей BOE Q10 Plus с разрешением 1260×2800 пикселей, частотой обновления 144 Гц и 10-битной глубиной цвета. По характеристикам он почти идентичен экрану X300 Pro — разве что лишился поддержки Dolby Vision. Для большинства пользователей это не критично.
Главное отличие X300s от X300 Pro — подход к камерам. В Pro-версии основной модуль был 50 МП (Sony Lytia 828), а телевик — 200 МП. В X300s производитель поменял приоритеты:
Для X300s также доступен фотографический комплект Zeiss G2 — телеконвертер, превращающий телевик в 200-мм эквивалент. Комплект включает чехол и монтажную пластину.
X300s работает на том же Dimensity 9500, что и X300 Pro. В паре с чипом установлены до 16 ГБ LPDDR5X (четырехканальная) и до 1 ТБ UFS 4.1. За обработку изображений отвечает фирменный чип V3+.
Аккумулятор — кремний-углеродный четвертого поколения емкостью 7100 мАч (даже больше, чем 7000 мАч у китайской версии Pro). Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт по проводу и 40 Вт по беспроводному каналу.
Симметричные динамики 1511, мощный вибромотор (1.1 Grms, 40 мс старт-стоп). Защита — IP68 и IP69, как у X300s прошлого поколения. Сканер отпечатков ультразвуковой. Важное улучшение — USB-C 3.2 Gen 1 (против USB 2.0 у X200s).
Из беспроводных модулей: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 с aptX, NFC, двухдиапазонная спутниковая навигация.
Цена и доступность
Цвета: титановый черный, серебристый, Dream Core Purple, Film Green. Предзаказ уже открыт в Китае, открытые продажи стартуют 3 апреля.
Vivo X300s и X300 Pro — пример того, как один производитель предлагает два разных видения флагманского камерофона. Pro делает ставку на мощный 200 МП телевик с большим сенсором, оставляя основную камеру скромнее. X300s, напротив, дает максимальное разрешение на основном модуле, а телевик оставляет на уровне «достаточно хорошего».
Какой подход правильнее? Зависит от сценариев. Если вы часто снимаете удаленные объекты (концерты, спорт, дикая природа) — Pro с его 200 МП телевиком предпочтительнее. Если вам важнее качество повседневных снимков, портретов и сцен с основного модуля — X300s предлагает лучший сенсор.
Цена X300s — 5000 юаней (720 долларов) за 12/256 ГБ — делает его очень привлекательным вариантом. Это на 600 юаней дешевле Pro и на 400 юаней дороже компактного X300. Для тех, кому нужен большой экран и мощная основная камера без переплаты за телевик, X300s выглядит идеальным выбором.
О глобальном запуске пока не объявлено, но с учетом того, что X300 Ultra выйдет на мировой рынок, есть надежда, что и X300s последует его примеру. Если это произойдет, у vivo появится сильный конкурент для OnePlus, Xiaomi и Samsung в сегменте около 800 долларов.
© Антон Печеровый,
