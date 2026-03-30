Слухи: Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними

Apple давно приписывали намерение избавиться от Dynamic Island в iPhone 18 Pro и Pro Max. Затем появился слух, что выреза не ликвидируют, а просто сделают меньше. Теперь инсайдер Ice Universe уточняет: уменьшенный Dynamic Island достанется всей линейке — включая базовый iPhone 18 и iPhone Air 2.

По данным источника, Apple не станет резервировать более компактный вырез только для дорогих моделей. Уменьшенный "остров" в форме таблетки появится на всех четырех устройствах: iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Air 2.

А вот рамки вокруг экрана останутся без изменений — такими же, как у текущего поколения iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air. Таким образом, единственным визуальным улучшением для пользователя станет именно меньший по размерам вырез.

Разумеется, все новинки получат свежие процессоры. По традиции Apple. iPhone 18 Pro и Pro Max, как ожидается, выйдут осенью 2026 года вместе со складным iPhone Fold (или Ultra, точное имя пока неясно). В тоже время, базовый iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2, вероятно, представят следующей весной.

Решение Apple уменьшить Dynamic Island на всех моделях, а не только на Pro, — неожиданный, но логичный шаг. Компания сохраняет визуальную унификацию линейки, не создавая разрыва между поколениями. Владельцы базовых iPhone 18 получат тот же "премиальный" элемент дизайна, что и пользователи Pro-версий.

С другой стороны, отсутствие изменений в толщине рамок может разочаровать тех, кто ждал перехода на безрамочный дизайн. Apple, похоже, не спешит отказываться от текущих пропорций, возможно, экономя серьезный редизайн для iPhone 19.

Утечка Ice Universe вписывается в общую стратегию Apple: постепенные, предсказуемые улучшения, которые не ломают сложившийся дизайн, но дают покупателю повод для обновления. Уменьшенный Dynamic Island — это не революция, но заметное изменение, которое будет бросаться в глаза при сравнении поколений.

Остается дождаться официальной презентации. Если слухи подтвердятся, iPhone 18 станет самой "единообразной" линейкой за последние годы — с точки зрения дизайна передней панели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

