Мобильная связь: МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

23.03.2026, MForum.ru

Это флоатер со ставкой, привязанной к RUONIA 3M (трехмесячный), сейчас купон примерно равен ключевой ставке ЦБ + 1.65%.

МТС заняла на рынке 10 млрд. Для этого были выпущены облигации с номиналом 1000 рублей (ISIN RU000A10ELF6), с купонным периодом в 30 дней, которые были предложены к размещению по номиналу. Выпуск успешно размещен на Мосбирже.

Текущая доходность равна 16.87% (на момент публикации). Купон плавающий и может меняться. Амортизации нет. Это длинные облигации с погашением в январе 2036 года, но у эмитента есть колл-опцион на 7 марта 2028 года.

Агентства присвоили выпуску высокие рейтинги надежности, например, AAA (RU) - АКРА, ruAAA - Эксперт РА.

«МТС продолжает снижать стоимость фондирования за счет оптимизации долгового портфеля. Компания успешно разместила новый двухлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Снижение спреда относительно ключевой ставки обуславливается повышенным спросом инвесторов на фоне сильных операционных и финансовых показателей компании по результатам 2025 года», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

