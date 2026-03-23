Мобильная связь: МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

23.03.2026,
Это флоатер со ставкой, привязанной к RUONIA 3M (трехмесячный), сейчас купон примерно равен ключевой ставке ЦБ + 1.65%.
МТС заняла на рынке 10 млрд. Для этого были выпущены облигации с номиналом 1000 рублей (ISIN RU000A10ELF6), с купонным периодом в 30 дней, которые были предложены к размещению по номиналу. Выпуск успешно размещен на Мосбирже.
Текущая доходность равна 16.87% (на момент публикации). Купон плавающий и может меняться. Амортизации нет. Это длинные облигации с погашением в январе 2036 года, но у эмитента есть колл-опцион на 7 марта 2028 года.
Агентства присвоили выпуску высокие рейтинги надежности, например, AAA (RU) - АКРА, ruAAA - Эксперт РА.
«МТС продолжает снижать стоимость фондирования за счет оптимизации долгового портфеля. Компания успешно разместила новый двухлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Снижение спреда относительно ключевой ставки обуславливается повышенным спросом инвесторов на фоне сильных операционных и финансовых показателей компании по результатам 2025 года», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
теги: мобильная связь займы облигации МТС
Публикации по теме:
05.03. МТС отчиталась за 4q2022
15.12. МТС разместила облигации на 15 млрд
23.01. DANYCOM объявляет четвертую досрочную оферту-аукцион на 100 тысяч облигаций
22.01. МТС заняла еще 10 млрд рублей
27.09. МТС выплатила третий купон по биржевым облигациям 001P-02
02.10. МегаФон разместил облигации в блокчейне
31.03. МТС выплатила восьмой купон по биржевым облигациям БО-01
31.03. МТС разместила биржевые облигации на 10 миллиардов рублей
02.09. МТС разместила биржевые облигации серии БО-02 на 10 миллиардов рублей
24.06. МТС выкупает 46,6% находящихся в обращении еврооблигаций
16.10. МегаФон займет денег - еще 15 млрд рублей - под 11.4%
14.01. Займы
20.05. МегаФон
15.10. МегаФон займет денег - 15 млрд рублей под 11-12%
05.09. ОАО "Вымпелком"
25.07. Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года
15.05. Tele2 Россия
20.04. ОАО «МегаФон» занимает солидную сумму под 12.1% на выкуп своих акций у Altimo
27.07. Началось вторичное обращение облигаций Tele2 на ММВБ
04.07. МТС начинает вторичное размещение рублевых облигаций серии 02
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты
23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
23.03. Суд оштрафовал заблокированный в РФ Telegram. В очередной раз
22.03. Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?
22.03. На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи
21.03. Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт
21.03. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета
21.03. Проект Восход - еще 51600 американских спутников просятся на орбиту для создания орбитального ИИ
20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS
20.03. МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте
20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей