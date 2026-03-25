Микроэлектроника: SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд

25.03.2026, MForum.ru

Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix заключил с нидерландской ASML контракт на поставку оборудования для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии на сумму 11,95 трлн вон (около $8 млрд). Это крупнейший разовый заказ, когда-либо публично раскрытый клиентом ASML.

Как сообщила компания, оборудование должно быть поставлено до 31 декабря 2027 года и будет использоваться в массовом производстве новых продуктов. Ранее, в январе 2026 года, Reuters сообщало, что SK Hynix планирует ускорить запуск нового фаба в городе Йонгин, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы памяти. Ожидаемая дата запуска - февраль 2027 года.

По словам старшего аналитика NH Investment & Securities Рю Ён-хо, оборудование, полученное в рамках "мега-заказа" будет распределено между заводом в Йонгине и заводом M15X в Чхонджу. На последнем планируется наладить выпуск высокоскоростной памяти HBM, необходимой для систем искусственного интеллекта. Таким образом, приобретенное EUV-оборудование задействуют и под HBM, так и на производство передовой DRAM.

Портфель заказов ASML на конец 2025 года составлял 38,8 млрд евро. Аналитик Bernstein Дэвид Дао оценил, что заказ SK Hynix эквивалентен поставке около 30 новых EUV-сканеров в течение 2 лет, что немного выше его предыдущего прогноза в 26 машин. В ASML отказались от комментариев.

Масштабы закупки фотолитографов поражают, конечно.

--

✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты

--

--