Мобильная связь: МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

25.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети в поселке Жемчуг Тункинской долины. По данным компании, в результате установки нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета LTE выросла в 1,5 раза, увеличена емкость сети.

Обновленная сеть покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая гостевые дома, бассейн с термальными источниками, водо- и грязелечебницу, кафе.

«Мы провели анализ нагрузки на сеть в поселке и провели технические работы, чтобы обеспечить абонентов быстрым интернетом даже в периоды «пиков» турпотока. Ранее мы усилили сеть в поселке Аршан, расположенном в 30 минутах езды от Жемчуга», - отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Историческая справка

Жемчуг славится горячими термальными углекислыми и метановыми источниками и является популярным местом отдыха и оздоровления с живописными видами на горы Восточного Саяна.

