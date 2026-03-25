Мобильная связь: МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

25.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети в поселке Жемчуг Тункинской долины. По данным компании, в результате установки нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета LTE выросла в 1,5 раза, увеличена емкость сети.

Обновленная сеть покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая гостевые дома, бассейн с термальными источниками, водо- и грязелечебницу, кафе.

«Мы провели анализ нагрузки на сеть в поселке и провели технические работы, чтобы обеспечить абонентов быстрым интернетом даже в периоды «пиков» турпотока. Ранее мы усилили сеть в поселке Аршан, расположенном в 30 минутах езды от Жемчуга», - отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Историческая справка

Жемчуг славится горячими термальными углекислыми и метановыми источниками и является популярным местом отдыха и оздоровления с живописными видами на горы Восточного Саяна.

Публикации по теме:

17.03. МегаФон в Бурятии - оператор модернизировал 24 БС в центре и пригороде Улан-Удэ

17.02. МегаФон в Бурятии - оператор развернул сеть LTE/VoLTE в Ташире и Додо-Ичётуе

19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

19.12. МегаФон в Бурятии - в Улан-Удэ и пригородах выросла скорость мобильного интернета

22.06. МегаФон развивает сеть - Хабаровский край, Омск, Петербург, Фокино, Максимиха и Усолье-Сибирское

08.06. МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин

15.03. МегаФон модернизировал сеть в пригородах Улан-Удэ

02.03. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России

02.12. МегаФон обеспечил мобильной связью участок на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии

26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"

21.11. Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю

11.08. МегаФон нарастил скорости и покрытие на главных туристических локациях Байкала

22.12.  МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing

17.09. . Подборка новостей за 17 сентября 2014 года

18.08.  . Подборка новостей 18 августа 2014 года

06.07. МТС на Дальнем Востоке за шесть месяцев 2011 года построил 200 км новых волоконно-оптических линий связи

01.08. МТС сообщает о расширении зоны покрытия и улучшении связи на побережье Байкала

28.01.  CBOSS обосновался в Бурятии

16.11.  МТС приходит в Бурятию

