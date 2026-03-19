Анонсы: Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03.2026,
Компания Ulefone представила на глобальном рынке новый защищенный смартфон RugKing 5 Pro. Модель позиционируется как бюджетная альтернатива флагманскому Armor 24, сохраняя главные черты серии: огромную батарею, неубиваемый корпус и набор инструментов для выживания в дикой природе. Стартовая цена со скидкой — 269.99 доллара.
RugKing 5 Pro получил аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Это не просто много, это очень много: недели автономной работы в режиме ожидания обеспечены. Для тех, кто уходит в походы на несколько дней или работает в полях, где розетка — роскошь, такое решение выглядит идеальным.
Поддерживается быстрая зарядка 33 Вт. С учетом объема батареи это разумный компромисс: полностью зарядить гигантский аккумулятор можно за несколько часов. Реверсивная зарядка превращает смартфон в пауэрбанк для наушников, умных часов или второго телефона.
6.78-дюймовый FHD+ дисплей с пиковой яркостью 910 нит обеспечивает хорошую читаемость на солнце. Для outdoor-устройства это критично: карты, навигация и просто просмотр контента в яркий день не должны превращаться в мучение.
Защита — полный набор: IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Пыль, вода, падения, вибрации — RugKing 5 Pro должен выдержать все, что с ним сделает суровая внешняя среда. Толщина и вес, очевидно, будут запредельными по меркам обычных смартфонов, но для своего класса это норма.
Самая необычная особенность — фонарь на задней панели, состоящий из 1202 светодиодов. Это не вспышка камеры, а полноценный мощный светильник для кемпинга, ремонта или аварийных ситуаций. Яркости хватит, чтобы осветить палатку, рабочую зону или подать сигнал бедствия.
Режим Water-Lock отключает сенсорный экран при попадании воды, предотвращая случайные нажатия под дождем или после падения в лужу. Мелочь, но для реального использования в сложных условиях — бесценно.
Основная камера — 64 МП для обычных снимков. Но главный козырь — 20-мегапиксельный сенсор Sony с функцией ночного видения. Он позволяет снимать в полной темноте без вспышки, что пригодится для наблюдения за животными, охраны периметра или просто фото на ночной природе.
Внутри Ulefone RugKing 5 Pro — 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Для навигации, мессенджеров и outdoor-приложений этого за глаза. Процессор (модель не уточняется), скорее всего, не флагманский, но и задачи стоят соответствующие.
Работает Ulefone RugKing 5 Pro под управлением Android 16 с AI-функциями для оптимизации производительности и энергопотребления. Упор сделан на практичность, а не на визуальные эффекты, что полностью соответствует философии устройства.
В целом Ulefone RugKing 5 Pro — устройство для тех, кому обычный смартфон не нужен в принципе. Это инструмент, а не имиджевый аксессуар. Целевая аудитория — строители, геологи, охотники, рыбаки, туристы и все, кто работает или отдыхает в условиях, где iPhone разобьется при первом падении, а батарея сядет к обеду.
20 000 мАч — это не просто цифра для рекорда. Это возможность заряжать другие устройства, не тащить с собой отдельный пауэрбанк и не искать розетку. 1202 светодиода заменяют отдельный фонарь. Ночное видение — отдельная камера. По сути, RugKing 5 Pro объединяет в себе смартфон, фонарь, пауэрбанк и тепловизор (в некотором приближении) за 270 долларов.
Главный конкурент — Armor 24 от того же Ulefone, но он дороже. RugKing 5 Pro предлагает 95% функциональности за заметно меньшие деньги. Для своей ниши это отличное предложение. Вопрос только в том, насколько велика сама ниша. Но Ulefone на нее стабильно работает годами и, судя по новинке, останавливаться не собирается.
© Антон Печеровый,
