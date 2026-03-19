Рынок вычислительной техники: Рынок ПК в России упал и вряд ли вырастет в ближайшее время

19.03.2026,
Для того, чтобы это утверждать, не обязательно за ним пристально следить, достаточно знать о глобальных трендах - дорожают электронные компоненты, не могут не дорожать и изделия, на них основанные, такие как ПК. Дорожают изделия - падает спрос на них. Все закономерности давно известны.
Но даже зная общий тренд, интересны и конкретные цифры, продажи настольных ПК в РФ упали на 28% в штуках, и на 28% в деньгах, об этом сегодня пишут Ведомости. Оценка от компании «Интеллектуальная аналитика» - рынок в 2025 году сократился с 64 до 48 млрд в деньгах и с 1363 до 981 тысячи устройств в штуках.
Крупнейшую долю продаж занимают небрендированные компьютеры. Из брендированных специалисты отмечают разве что Ardor Gaming, iRU и тайваньскую MSI.
Медианный чек на настольные ПК упал до 45 тысяч, что на 4% ниже, чем в 2024 году. Число покупок упало на 14% гг, уверены в компании Платформа ОФД.
Рост цен на память только с октября 2025 года выглядит так - ходовой комплект линеек памяти для ПК вырос в цене с 10 тысяч до 45 тысяч, а если речь о памяти для серверов, то рост составил 60% за неполный 1q2026.
Впрочем, статистика может быть неточной, не отражая, например, тот факт, что ощутимую долю рынка составляют «серые» компьютеры из США и самособранные из компонентов, а также тренд на покупку в офис не ПК, а китайских мини-компьютеров и ноутбуков.
Улучшений ситуации в ближайшие месяцы ждать не приходится - серьезных оснований для этого не видно.
