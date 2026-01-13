Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч

MForum.ru
Компания Vivo пополнила свой бюджетный сегмент новой моделью, ориентированной на максимальную выносливость и надёжность. Vivo Y500i делает ставку на колоссальный запас автономности и защищённый корпус, предлагая базовые функции по доступной цене для пользователей, которые ценят практичность.
Ключевой особенностью Y500i стала батарея рекордной ёмкости 7200 мАч, которая в паре с энергоэффективным процессором Snapdragon 4 Gen 2 обещает недели работы в режиме ожидания и дни активного использования. Зарядка поддерживается с максимальной мощностью 44 Вт.
Не менее важным преимуществом является защищённость устройства. Корпус получил рейтинги IP68 и IP69, гарантируя устойчивость к погружению в воду и струям под давлением. Также модель получила золотой сертификат SGS на устойчивость к падениям и ударам. При весе 219 граммов и толщине 8.49 мм смартфон остаётся относительно компактным для такого набора характеристик.
Vivo Y500i оснащен 6.75-дюймовым LCD-экраном разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Для разблокировки экрана используется боковой сканер отпечатков пальцев.
Пользователям предлагается широкий выбор конфигураций памяти: от 8/128 ГБ до 12/512 ГБ. Интересно, что в разных вариантах используется разный тип оперативной памяти: LPDDR5X для 8 ГБ и LPDDR4X для 12 ГБ. Память можно расширить с помощью фирменной технологии виртуального увеличения ОЗУ.
Фотосистема выполнена в минималистичном ключе: 50-мегапиксельный основной сенсор с автофокусом на задней панели и 5-мегапиксельная фронтальная камера для видеозвонков. Смартфон работает на OriginOS 6, основанной на Android 16, и сохраняет разъём для наушников 3.5 мм.
Vivo Y500i уже поступил в продажу в Китае в трёх цветах: Galaxy Silver, Obsidian Black и Phoenix Gold. Стартовая цена составляет 1499 юаней (~$210) за базовую версию 8/128 ГБ, топовая конфигурация 12/512 ГБ оценивается в 2199 юаней (~$315).
Vivo Y500i занимает нишу доступного «рабочего» смартфона. Его целевая аудитория — пользователи, чьи приоритеты долгая работа без розетки, устойчивость к суровым условиям (стройка, путешествия, активный отдых) и возможность не беспокоиться о сохранности устройства. С таким предложением модель готова конкурировать с другими «долгоиграющими» аппаратами вроде некоторых моделей от Ulefone или Blackview.
© Антон Печеровый,
