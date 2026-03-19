Анонсы: FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

MForum.ru
19.03.2026,
В мире, где экраны смартфонов давно перевалили за 6.7 дюйма и продолжают расти, новинка от FOSSiBOT выглядит настоящим анахронизмом. И это его главная фишка. F116 Pro — компактный защищенный аппарат с 4-дюймовым дисплеем, который пытается совместить неубиваемость, портативность и функции экшн-камеры для активного отдыха.
Главная особенность F116 Pro — 4-дюймовый экран с разрешением 540×1168 пикселей и плотностью около 322 PPI. По меркам 2026 года это кроха. Но для целевой аудитории — туристов, велосипедистов, альпинистов — малый вес и компактность могут оказаться важнее мегапикселей.
Габариты устройства — примерно 114.5 × 59.6 × 23 мм, вес — около 207 граммов. Из-за защищенного корпуса аппарат получился толстым, но для своего класса это норма.
Как и положено rugged-смартфону, F116 Pro сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Пыль, вода, падения с полутора метров — устройство должно выдерживать обычные для активного использования испытания.
на 48 МП с углом обзора 152.6 градуса. FOSSiBOT явно метит в нишу экшн-камер: в комплекте есть крепление ¼ дюйма для установки на шлем, велосипед или штатив, а также выделенная кнопка спуска. Фронталка на 32 МП — для видеозвонков и селфи на привале.
Внутри FOSSiBOT F116 Pro — MediaTek Dimensity 7300 (или 7300-Ultra) в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Расширение microSD до 1 ТБ предусмотрено.
Аккумулятор — 3700 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и реверсивной 10 Вт. Для компактного корпуса и не самого прожорливого процессора этого должно хватить на день-полтора активного использования. Остальное: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, боковой сканер отпечатков.
F116 Pro вышел на Kickstarter 17 марта 2026 года. Розничная цена заявлена на уровне $499, но для первых инвесторов предусмотрены скидки. Первая 1000 покупателей получат его за $279, остальные оформившие предзаказ – за $339. Старт отгрузок – ориентировочно 25 апреля.
FOSSiBOT F116 Pro — смелый эксперимент. В эпоху, когда даже защищенные смартфоны становятся все больше и тяжелее, выпустить компактную модель с креплением для экшн-камеры — либо гениальный ход, либо нишевый провал.
Устройство явно не для всех. Оно не пытается конкурировать с гигантскими экранами флагманов или рекордными батареями конкурентов вроде Ulefone. Его аудитория — люди, которым нужен надежный инструмент для активного отдыха, который не занимает полкармана, можно прикрутить к шлему и не бояться разбить при падении.
Главный вопрос — эргономика. 23 мм толщины при 4-дюймовом экране — это кирпичик. Держать такой в руке будет непривычно. Но для крепления на руль или шлем это неважно.
Краудфандинг — логичный канал для такого продукта. FOSSiBOT сможет оценить реальный спрос и собрать деньги на производство без риска затоварить склады. Если первые 1000 заказов по $279 разлетятся быстро, у проекта есть шанс на успех. Если нет — останется очередным экспериментом на Kickstarter, которых были сотни.
FOSSiBOT — китайский технологический бренд, основанный в Шэньчжэне в 2022 году. Компания специализируется на двух направлениях: производство мощных портативных электростанций (солнечных генераторов) и защищенных смартфонов для экстремальных условий.
Ключевая особенность бренда — синергия продуктов: станции обеспечивают автономное питание, а телефоны выдерживают удары, воду и пыль (стандарты IP68/IP69K). Флагманские модели электростанций, такие как FOSSiBOT F7200, достигают мощности 7200 Вт и используют безопасные LiFePO₄-аккумуляторы. В линейке смартфонов компания делает упор на нишевые функции: камеры ночного видения, тепловизоры, дальномеры и сверхъемкие батареи (до 28000 мАч).
Девиз бренда: «Born Tough, Power Unlimited». FOSSiBOT активно выходит на глобальный рынок, участвуя в выставках CES, MWC и Intersolar, развивая продажи в США и Европе через локальные склады.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.03. Рынок ПК в России упал и вряд ли вырастет в ближайшее время
19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск
18.03. KDDI внедряет многофункциональную систему оптимизации сети на основе искусственного интеллекта
18.03. В Японии додумались до аварийного роуминга
18.03. Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD
18.03. Nvidia надеется, что все же сможет поставить чипы H200 клиентам в Китае
18.03. МегаФон в Оренбургской области - покрытие 4G улучшено у Сорочинского водохранилища
18.03. Билайн сообщает о расширении покрытия и умощнении сети в ряде городов и районов региона
18.03. МТС предложила абонентам в Московском регионе роутер Wi-Fi 6 в корпусе собственного дизайна
17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году
17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч