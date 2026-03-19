Анонсы: FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

19.03.2026, MForum.ru

В мире, где экраны смартфонов давно перевалили за 6.7 дюйма и продолжают расти, новинка от FOSSiBOT выглядит настоящим анахронизмом. И это его главная фишка. F116 Pro — компактный защищенный аппарат с 4-дюймовым дисплеем, который пытается совместить неубиваемость, портативность и функции экшн-камеры для активного отдыха.

Главная особенность F116 Pro — 4-дюймовый экран с разрешением 540×1168 пикселей и плотностью около 322 PPI. По меркам 2026 года это кроха. Но для целевой аудитории — туристов, велосипедистов, альпинистов — малый вес и компактность могут оказаться важнее мегапикселей.

Габариты устройства — примерно 114.5 × 59.6 × 23 мм, вес — около 207 граммов. Из-за защищенного корпуса аппарат получился толстым, но для своего класса это норма.

Как и положено rugged-смартфону, F116 Pro сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Пыль, вода, падения с полутора метров — устройство должно выдерживать обычные для активного использования испытания.

на 48 МП с углом обзора 152.6 градуса. FOSSiBOT явно метит в нишу экшн-камер: в комплекте есть крепление ¼ дюйма для установки на шлем, велосипед или штатив, а также выделенная кнопка спуска. Фронталка на 32 МП — для видеозвонков и селфи на привале.

Внутри FOSSiBOT F116 Pro — MediaTek Dimensity 7300 (или 7300-Ultra) в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Расширение microSD до 1 ТБ предусмотрено.

Аккумулятор — 3700 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и реверсивной 10 Вт. Для компактного корпуса и не самого прожорливого процессора этого должно хватить на день-полтора активного использования. Остальное: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, боковой сканер отпечатков.

F116 Pro вышел на Kickstarter 17 марта 2026 года. Розничная цена заявлена на уровне $499, но для первых инвесторов предусмотрены скидки. Первая 1000 покупателей получат его за $279, остальные оформившие предзаказ – за $339. Старт отгрузок – ориентировочно 25 апреля.

FOSSiBOT F116 Pro — смелый эксперимент. В эпоху, когда даже защищенные смартфоны становятся все больше и тяжелее, выпустить компактную модель с креплением для экшн-камеры — либо гениальный ход, либо нишевый провал.

Устройство явно не для всех. Оно не пытается конкурировать с гигантскими экранами флагманов или рекордными батареями конкурентов вроде Ulefone. Его аудитория — люди, которым нужен надежный инструмент для активного отдыха, который не занимает полкармана, можно прикрутить к шлему и не бояться разбить при падении.

Главный вопрос — эргономика. 23 мм толщины при 4-дюймовом экране — это кирпичик. Держать такой в руке будет непривычно. Но для крепления на руль или шлем это неважно.

Краудфандинг — логичный канал для такого продукта. FOSSiBOT сможет оценить реальный спрос и собрать деньги на производство без риска затоварить склады. Если первые 1000 заказов по $279 разлетятся быстро, у проекта есть шанс на успех. Если нет — останется очередным экспериментом на Kickstarter, которых были сотни.

FOSSiBOT — китайский технологический бренд, основанный в Шэньчжэне в 2022 году. Компания специализируется на двух направлениях: производство мощных портативных электростанций (солнечных генераторов) и защищенных смартфонов для экстремальных условий.

Ключевая особенность бренда — синергия продуктов: станции обеспечивают автономное питание, а телефоны выдерживают удары, воду и пыль (стандарты IP68/IP69K). Флагманские модели электростанций, такие как FOSSiBOT F7200, достигают мощности 7200 Вт и используют безопасные LiFePO₄-аккумуляторы. В линейке смартфонов компания делает упор на нишевые функции: камеры ночного видения, тепловизоры, дальномеры и сверхъемкие батареи (до 28000 мАч).

Девиз бренда: «Born Tough, Power Unlimited». FOSSiBOT активно выходит на глобальный рынок, участвуя в выставках CES, MWC и Intersolar, развивая продажи в США и Европе через локальные склады.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

