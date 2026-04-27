Микроэлектроника: Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ

27.04.2026, MForum.ru

Так производитель реагирует на взрывной рост стоимости памяти и ряда других компонентов - выпуском оптимизированных версий СХД Tatlin.AFA и Tatlin.Backup. Цены на память, CPU и GPU в последние месяцы значительно выросли из-за роста спроса на эти компоненты в мире в связи с развитием ИИ, к чему добавляется еще и эффект санкций, а также логистические сложности.

Tatlin.AFA получил 1 ТБ оперативной памяти вместо привычных для флагманских конфигураций 2 ТБ. Тем не менее, компания утверждает, что за счет предпринятых мер, по производительности система не уступает своей старшей версии, при этом являясь более доступной по цене.

Обе модификации получили ПО версий 4 и 4.1, включая поддержку онлайн-компрессии данных, асинхронную репликацию, поддержку NVMe и RoCE. Флагманская версия с 2 ТБ тоже останется в продаже, поскольку такой объем памяти необходим в приложениях, где требуется высокий коэффициент дедупликации.

Обновленная версия Tatlin.Backup получила 1.5 ТБ. Компания утверждает, что в системах с полезной емкостью до 380 ТБ она сопоставима с конфигурацией на 2 ТБ, но если требуется более высокая емкость и более обширный функционал, классическая конфигурация все же уместнее.

Разработка функции компрессии данных находится в финальной стадии и, как ожидается, войдёт в релиз Tatlin 4.1. Для тестирования доступен эмулятор.

Как отметил директор продуктового направления Tatlin Егор Литвинов, Yadro сформировала запас комплектующих на 2026 год и часть 2027 года, что позволяет продолжать отгрузки оборудования в срок. Локальная разработка и производство, по его словам, помогают удерживать цены и предлагать гибкие конфигурации.

теги: микроэлектроника Yadro российские серверы

