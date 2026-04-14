IT. Программное обеспечение: Компания Yadro представила 5-ю версию Суприм – системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры

14.04.2026,
Как сообщает компания, обновление развивает ключевые пользовательские сценарии, упрощает работу с системой и помогает быстрее получать данные для управления оборудованием и принятия операционных решений.
Компания учитывала обратную связь от пользователей, полученную в рамках пилотных проектов и в сценариях реальной эксплуатации.
В свежей версии Суприм 5 – новый пользовательский интерфейс, соответствующий единому пользовательскому стандарту программных продуктов Yadro.
Также переработана панель управления расписанием и обновлено меню назначения заданий. Добавлен «умный поиск» - фильтрация устройств по заданным параметрам для быстрой работы с большими группами оборудования.
Помимо этого, в системе появился механизм фильтрации, который позволяет отбирать устройства по заданным параметрам и быстрее работать с нужными группами оборудования. Дополнительно улучшено отображение данных в инвентаре, сенсорах и журнале, что делает контроль состояния инфраструктуры более наглядным.
«Yadro Суприм 5 развивает систему в ответ на реальные запросы пользователей. В новой версии мы сосредоточились на тех сценариях, которые напрямую влияют на скорость работы с инфраструктурой: упростили интерфейс, улучшили навигацию и сделали представление данных более наглядным. Это позволяет ИТ-командам быстрее получать необходимую информацию и увереннее работать с большим парком оборудования», - прокомментировал Михаил Захаров, ведущий менеджер продукта Yadro Суприм.
Суприм позволяет централизованно управлять инфраструктурой дата-центров и оборудованием Yadro, включая серверы, системы хранения данных, сетевое и климатическое оборудование. Суприм – часть стратегии Yadro по созданию импортнезависимой ИТ-экосистемы. В начале 2026 года Альфа-Банк внедрил более 500 серверов Vegman под управлением Суприм.
