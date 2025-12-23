IT. ПО: По данным исследования Naumen, не более трети российских крупных компаний внедрили отечественные системы управления проектами

MForum.ru
23.12.2025,
Об этом рассказывают Ведомости. Около 30% продолжают работать с иностранными решениями, 12% используют собственные разработки. Около 80-90% корпоративного сектора используют старые и новые инструменты параллельно, что создает проблему двойных платежей - за зарубежные и за российские решения, и сохраняет риски проблем, когда иностранный сервис блокируется.
Переход на российские решения - сложная задача, нужно проводить аудит IT-систем, формировать структуру IT-среды и постепенно вести замену. Так что гибридная модель еще долго будет сохранять актуальность. Чем далее, тем более будет заметно разделение на два лагеря - тех, кто осознанно перестроился на "свое" ПО (разработанное внутри компании или закупленное у российского производителя) с тем, чтобы стать независимым и восстановить контроль над используемым ПО, и тех, кто остался с гибридным решением с высокими издержками и рисками.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: аналитика тренды отечественное ПО B2B айти
--
Публикации по теме:
23.12. [Новости компаний] IT. ПО: Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] Программное обеспечение: МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru