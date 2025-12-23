IT. ПО: По данным исследования Naumen, не более трети российских крупных компаний внедрили отечественные системы управления проектами

23.12.2025, MForum.ru

Об этом рассказывают Ведомости. Около 30% продолжают работать с иностранными решениями, 12% используют собственные разработки. Около 80-90% корпоративного сектора используют старые и новые инструменты параллельно, что создает проблему двойных платежей - за зарубежные и за российские решения, и сохраняет риски проблем, когда иностранный сервис блокируется.

Переход на российские решения - сложная задача, нужно проводить аудит IT-систем, формировать структуру IT-среды и постепенно вести замену. Так что гибридная модель еще долго будет сохранять актуальность. Чем далее, тем более будет заметно разделение на два лагеря - тех, кто осознанно перестроился на "свое" ПО (разработанное внутри компании или закупленное у российского производителя) с тем, чтобы стать независимым и восстановить контроль над используемым ПО, и тех, кто остался с гибридным решением с высокими издержками и рисками.

