IT. ПО: Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками

23.12.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, во всех филиалах и подразделениях, теперь используется собственная SRM-система (от англ. Supplier Relationship Management – система управления взаимоотношениями с поставщиками) для ведения и повышения эффективности процесса закупок – от заявки до заказа.

Специалисты компании собрали систему SRM на основе конструктора специально под внутренние процессы. Внедрение началось в 2023 году и завершилось запуском модуля заказов и портала поставщиков.

Созданная SRM – это комплекс программных решений и процессов для автоматизации и оптимизации закупочной деятельности и повышения эффективности цепочек поставок. Система дает возможность проводить полный цикл закупки в одной системе без необходимости переключаться между разными интерфейсами — это должно сэкономить немало времени сотрудников, а также существенно снижает вероятность ошибок и потерь данных.

Решение Билайна позволяет поставщикам и производителям как партнерам участвовать в закупочном процессе на всех стадиях. Онлайн-учет возможностей поставщиков и опция согласования с заказчиками времени и состава поставок уменьшают общие издержки, помогают придерживаться производственных планов.

Внедрение было запущено в ноябре 2023 года. За это время в системе провели более 3,7 тысяч торгов, в которых поучаствовало более 22 тысяч поставщиков. По результатам торгов было заключено почти 4 тысячи договоров. При этом сроки проведения процедур существенно сократились: например, на конкурентную закупку сейчас уходит 47 рабочих дней вместо 80 нормативных.

Создание системы SRM в Билайн - очередное подтверждение тому факту, что операторы Б4 все более напоминают крупные IT-компании, нежели "просто телеком операторов".

--

теги: SRM отечественное ПО Билайн Вымпелком айти

--