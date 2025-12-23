IT. ПО: Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками

MForum.ru
23.12.2025,
Как сообщает оператор, во всех филиалах и подразделениях, теперь используется собственная SRM-система (от англ. Supplier Relationship Management – система управления взаимоотношениями с поставщиками) для ведения и повышения эффективности процесса закупок – от заявки до заказа.
Специалисты компании собрали систему SRM на основе конструктора специально под внутренние процессы. Внедрение началось в 2023 году и завершилось запуском модуля заказов и портала поставщиков.
Созданная SRM – это комплекс программных решений и процессов для автоматизации и оптимизации закупочной деятельности и повышения эффективности цепочек поставок. Система дает возможность проводить полный цикл закупки в одной системе без необходимости переключаться между разными интерфейсами — это должно сэкономить немало времени сотрудников, а также существенно снижает вероятность ошибок и потерь данных.
Решение Билайна позволяет поставщикам и производителям как партнерам участвовать в закупочном процессе на всех стадиях. Онлайн-учет возможностей поставщиков и опция согласования с заказчиками времени и состава поставок уменьшают общие издержки, помогают придерживаться производственных планов.
Внедрение было запущено в ноябре 2023 года. За это время в системе провели более 3,7 тысяч торгов, в которых поучаствовало более 22 тысяч поставщиков. По результатам торгов было заключено почти 4 тысячи договоров. При этом сроки проведения процедур существенно сократились: например, на конкурентную закупку сейчас уходит 47 рабочих дней вместо 80 нормативных.
Создание системы SRM в Билайн - очередное подтверждение тому факту, что операторы Б4 все более напоминают крупные IT-компании, нежели "просто телеком операторов".
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: SRM отечественное ПО Билайн Вымпелком айти
--
Публикации по теме:
07.02. [Новости компаний] Программное обеспечение: МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru