IT-инфраструктура: Серверы и СХД Yadro прошли тестирование в администрации Южно-Сахалинска

Компания Yadro сообщает, что оборудование, включающее СХД Tatlin.Unified Gen2, при нагрузочном тестировании показало высокую производительность и полную готовность к миграции государственных сервисов на российскую технологическую платформу. В частности, СХД даже при пиковых нагрузках с нескольких виртуальных машин одновременно, демонстрировала время отклика не более 1 мс. Кроме того, тестирование подтвердило поддержку ключевых для заказчика функций и совместимость с отечественными системами виртуализации.

«Перед нами стояла задача по переходу на отечественное оборудование и результаты тестирования решений Yadro превзошли ожидания. Особенно хочется отметить производительность и функциональность системы хранения данных. Этот успешный опыт дает нам уверенность в дальнейшей миграции наших сервисов на российскую платформу», - отметил Александр Ротов, начальник отдела проектирования Управления цифровых технологий МКУ «Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска.

«Этот проект демонстрирует наш подход: мы предлагаем комплексные решения и предоставляем возможность убедиться в их надежности через тестирование на собственной инфраструктуре», - комментирует Дмитрий Ерошенко, региональный представитель компании Yadro в ДВФО.

В рамках проекта оборудование для тестирования предоставлялось бесплатно. Тестирование призвано подтвердить готовность решений Yadro для перевода российских госсистем на российские IT-решения.

