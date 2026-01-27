IT-инфраструктура: Серверы и СХД Yadro прошли тестирование в администрации Южно-Сахалинска

MForum.ru
27.01.2026,
Компания Yadro сообщает, что оборудование, включающее СХД Tatlin.Unified Gen2, при нагрузочном тестировании показало высокую производительность и полную готовность к миграции государственных сервисов на российскую технологическую платформу. В частности, СХД даже при пиковых нагрузках с нескольких виртуальных машин одновременно, демонстрировала время отклика не более 1 мс. Кроме того, тестирование подтвердило поддержку ключевых для заказчика функций и совместимость с отечественными системами виртуализации.
«Перед нами стояла задача по переходу на отечественное оборудование и результаты тестирования решений Yadro превзошли ожидания. Особенно хочется отметить производительность и функциональность системы хранения данных. Этот успешный опыт дает нам уверенность в дальнейшей миграции наших сервисов на российскую платформу», - отметил Александр Ротов, начальник отдела проектирования Управления цифровых технологий МКУ «Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска.
«Этот проект демонстрирует наш подход: мы предлагаем комплексные решения и предоставляем возможность убедиться в их надежности через тестирование на собственной инфраструктуре», - комментирует Дмитрий Ерошенко, региональный представитель компании Yadro в ДВФО.
В рамках проекта оборудование для тестирования предоставлялось бесплатно. Тестирование призвано подтвердить готовность решений Yadro для перевода российских госсистем на российские IT-решения.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: серверы СХД российская вычислительная техника айти Южно-Сахалинск Yadro YADRO
--
Публикации по теме:
14.05. [Новости компаний] Российская электроника: В АРПЭ оценили российский рынок серверов и говорят, что он сокращается второй год подряд / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Электроника: В МВД недовольны серверами на процессорах Эльбрус и сложностями в их получении / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru