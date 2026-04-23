Анонсы: Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

MForum.ru

Анонсы: Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

23.04.2026, MForum.ru

После недель тизеров Oppo официально представила флагманский камерофон Find X9 Ultra. Новинка дебютировала в Китае, а затем появится и на избранных глобальных рынках. Главная особенность — квадрокамера Hasselblad.

Find X9 Ultra получил уникальную квадрокамеру:

  • Основная: 200 МП Sony LYT-901 (1/1.12 дюйма, f/1.5, OIS)
  • Перископ №1: 200 МП OmniVision OV52A с 3x оптическим зумом
  • Перископ №2: 50 МП Samsung JNL с 10x оптическим зумом и сенсорной оптической стабилизацией
  • Ультраширик: 50 МП Sony LYT-600 с автофокусом
  • Цветовая камера: 3.2 МП (для точности цветопередачи)

10-кратный оптический зум использует индустриально первую квинтуплекс-призменную перископную систему, которая, по заявлению Oppo, позволяет достичь 20-кратного зума "оптического качества". Фронтальная камера — 50 МП Samsung JN5 с автофокусом.

Новое поколение Hasselblad Master Mode использует обновленный конвейер обработки изображений, который не применяет генеративный AI. Oppo обещает "чистую" фотографию без домысливания деталей.

Поддерживаются JPEG MAX (50 МП) и RAW MAX (50 МП) с глубиной цвета до 16 бит. Есть режим Hasselblad XPAN (широкоформатная съемка).

Find X9 Ultra может снимать 4K при 60 и 120 кадрах в секунду, а также 8K при 30 fps. Поддерживаются O-Log2 Log solution, предпросмотр LUT в реальном времени, LUT Burn-in, улучшенная стабилизация, автофокус и запись звука.

6.82-дюймовый LTPO AMOLED с частотой до 144 Гц, разрешением 3168×1440 пикселей и пиковой яркостью 3600 нит. Защита — Gorilla Glass Victus 2.

Сердце — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оперативная память LPDDR5X до 16 ГБ, накопитель UFS 4.1 до 1 ТБ. Аккумулятор — 7050 мАч (кремний-углеродный) с зарядкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной.

Также отметим подэкранный 3D ультразвуковой сканер отпечатков. Защита IP66, IP68 и IP69 (пыль, вода, погружение, горячие струи). Программное обеспечение — ColorOS 16 на базе Android 16.

Цена и доступность

Китай:

  • 12/256 ГБ: 7499 юаней (~$1099)
  • 12/512 ГБ: 7999 юаней (~$1175)
  • 16/512 ГБ: 8499 юаней (~$1245)
  • 16/1 ТБ: 9299 юаней (~$1365
  • Hasselblad Master Edition (с телеконвертером 300 мм): 9499 юаней (~$1395)

Европа:

  • 12/512 ГБ: от €1699 (~$1999)

Цвета в Европе: Tundra Umber и Canyon Orange. В Китае также доступен Polar Glacier White. Вес — до 236 г, толщина — до 9.10 мм.

Oppo Find X9 Ultra — серьезная заявка на звание лучшего камерофона года. Двойной перископ (3x и 10x) с 200 МП сенсорами — уникальное решение, которого нет ни у кого из конкурентов. 20-кратный зум "оптического качества" делает Find X9 Ultra лучшим выбором для съемки удаленных объектов.

Отказ от генеративного AI в Hasselblad Master Mode — смелый шаг. В эпоху, когда все производители добавляют AI-дорисовку, Oppo предлагает "чистую и честную" фотографию. Это оценят туристы и профессиональные фотографы.

Цена в Китае (от 1099 долларов) — конкурентна для флагмана с такими камерами. Европейская цена (от 1999 долларов) — запредельна. Такая разница (почти 1000 долларов) связана с пошлинами, налогами и маркетинговой стратегией Oppo. Аксессуары в подарок в Европе (планшет Pad 5 или Pad SE, зарядное устройство) частично компенсируют высокую цену, но не полностью.

Для тех, кому нужен лучший камерофон без компромиссов, Find X9 Ultra — очевидный выбор. Для остальных — слишком дорогой флагман. Но Oppo и не стремится продавать его миллионами. Задача — показать технологическое лидерство. И ей это удалось.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка

02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции

27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе

22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ

16.01. Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360

14.12. В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор?

11.12. Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T

20.10. Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально

20.10. Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

23.09. MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500

10.09. Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально

07.07. One New Zealand – первые полгода Starlink D2D

20.06. Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics

21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах

21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы

21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ

20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян

20.04. Китайские лидары научили различать цвета

20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

20.04. И вновь об IMEI

20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"

Все статьи >>

Новости

23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69

23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500

22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов

22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий

21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней

21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K

16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250

15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: