Анонсы: Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

23.04.2026, MForum.ru

После недель тизеров Oppo официально представила флагманский камерофон Find X9 Ultra. Новинка дебютировала в Китае, а затем появится и на избранных глобальных рынках. Главная особенность — квадрокамера Hasselblad.

Find X9 Ultra получил уникальную квадрокамеру:

Основная: 200 МП Sony LYT-901 (1/1.12 дюйма, f/1.5, OIS)

Перископ №1: 200 МП OmniVision OV52A с 3x оптическим зумом

Перископ №2: 50 МП Samsung JNL с 10x оптическим зумом и сенсорной оптической стабилизацией

Ультраширик: 50 МП Sony LYT-600 с автофокусом

Цветовая камера: 3.2 МП (для точности цветопередачи)

10-кратный оптический зум использует индустриально первую квинтуплекс-призменную перископную систему, которая, по заявлению Oppo, позволяет достичь 20-кратного зума "оптического качества". Фронтальная камера — 50 МП Samsung JN5 с автофокусом.

Новое поколение Hasselblad Master Mode использует обновленный конвейер обработки изображений, который не применяет генеративный AI. Oppo обещает "чистую" фотографию без домысливания деталей.

Поддерживаются JPEG MAX (50 МП) и RAW MAX (50 МП) с глубиной цвета до 16 бит. Есть режим Hasselblad XPAN (широкоформатная съемка).

Find X9 Ultra может снимать 4K при 60 и 120 кадрах в секунду, а также 8K при 30 fps. Поддерживаются O-Log2 Log solution, предпросмотр LUT в реальном времени, LUT Burn-in, улучшенная стабилизация, автофокус и запись звука.

6.82-дюймовый LTPO AMOLED с частотой до 144 Гц, разрешением 3168×1440 пикселей и пиковой яркостью 3600 нит. Защита — Gorilla Glass Victus 2.

Сердце — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оперативная память LPDDR5X до 16 ГБ, накопитель UFS 4.1 до 1 ТБ. Аккумулятор — 7050 мАч (кремний-углеродный) с зарядкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной.

Также отметим подэкранный 3D ультразвуковой сканер отпечатков. Защита IP66, IP68 и IP69 (пыль, вода, погружение, горячие струи). Программное обеспечение — ColorOS 16 на базе Android 16.

Цена и доступность

Китай:

12/256 ГБ: 7499 юаней (~$1099)

12/512 ГБ: 7999 юаней (~$1175)

16/512 ГБ: 8499 юаней (~$1245)

16/1 ТБ: 9299 юаней (~$1365)

Hasselblad Master Edition (с телеконвертером 300 мм): 9499 юаней (~$1395)

Европа:

12/512 ГБ: от €1699 (~$1999)

Цвета в Европе: Tundra Umber и Canyon Orange. В Китае также доступен Polar Glacier White. Вес — до 236 г, толщина — до 9.10 мм.

Oppo Find X9 Ultra — серьезная заявка на звание лучшего камерофона года. Двойной перископ (3x и 10x) с 200 МП сенсорами — уникальное решение, которого нет ни у кого из конкурентов. 20-кратный зум "оптического качества" делает Find X9 Ultra лучшим выбором для съемки удаленных объектов.

Отказ от генеративного AI в Hasselblad Master Mode — смелый шаг. В эпоху, когда все производители добавляют AI-дорисовку, Oppo предлагает "чистую и честную" фотографию. Это оценят туристы и профессиональные фотографы.

Цена в Китае (от 1099 долларов) — конкурентна для флагмана с такими камерами. Европейская цена (от 1999 долларов) — запредельна. Такая разница (почти 1000 долларов) связана с пошлинами, налогами и маркетинговой стратегией Oppo. Аксессуары в подарок в Европе (планшет Pad 5 или Pad SE, зарядное устройство) частично компенсируют высокую цену, но не полностью.

Для тех, кому нужен лучший камерофон без компромиссов, Find X9 Ultra — очевидный выбор. Для остальных — слишком дорогой флагман. Но Oppo и не стремится продавать его миллионами. Задача — показать технологическое лидерство. И ей это удалось.