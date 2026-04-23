Анонсы: Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

MForum.ru
23.04.2026,
После недель тизеров Oppo официально представила флагманский камерофон Find X9 Ultra. Новинка дебютировала в Китае, а затем появится и на избранных глобальных рынках. Главная особенность — квадрокамера Hasselblad.
Find X9 Ultra получил уникальную квадрокамеру:
10-кратный оптический зум использует индустриально первую квинтуплекс-призменную перископную систему, которая, по заявлению Oppo, позволяет достичь 20-кратного зума "оптического качества". Фронтальная камера — 50 МП Samsung JN5 с автофокусом.
Новое поколение Hasselblad Master Mode использует обновленный конвейер обработки изображений, который не применяет генеративный AI. Oppo обещает "чистую" фотографию без домысливания деталей.
Поддерживаются JPEG MAX (50 МП) и RAW MAX (50 МП) с глубиной цвета до 16 бит. Есть режим Hasselblad XPAN (широкоформатная съемка).
Find X9 Ultra может снимать 4K при 60 и 120 кадрах в секунду, а также 8K при 30 fps. Поддерживаются O-Log2 Log solution, предпросмотр LUT в реальном времени, LUT Burn-in, улучшенная стабилизация, автофокус и запись звука.
6.82-дюймовый LTPO AMOLED с частотой до 144 Гц, разрешением 3168×1440 пикселей и пиковой яркостью 3600 нит. Защита — Gorilla Glass Victus 2.
Сердце — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оперативная память LPDDR5X до 16 ГБ, накопитель UFS 4.1 до 1 ТБ. Аккумулятор — 7050 мАч (кремний-углеродный) с зарядкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной.
Также отметим подэкранный 3D ультразвуковой сканер отпечатков. Защита IP66, IP68 и IP69 (пыль, вода, погружение, горячие струи). Программное обеспечение — ColorOS 16 на базе Android 16.
Цена и доступность
Китай:
Европа:
Цвета в Европе: Tundra Umber и Canyon Orange. В Китае также доступен Polar Glacier White. Вес — до 236 г, толщина — до 9.10 мм.
Oppo Find X9 Ultra — серьезная заявка на звание лучшего камерофона года. Двойной перископ (3x и 10x) с 200 МП сенсорами — уникальное решение, которого нет ни у кого из конкурентов. 20-кратный зум "оптического качества" делает Find X9 Ultra лучшим выбором для съемки удаленных объектов.
Отказ от генеративного AI в Hasselblad Master Mode — смелый шаг. В эпоху, когда все производители добавляют AI-дорисовку, Oppo предлагает "чистую и честную" фотографию. Это оценят туристы и профессиональные фотографы.
Цена в Китае (от 1099 долларов) — конкурентна для флагмана с такими камерами. Европейская цена (от 1999 долларов) — запредельна. Такая разница (почти 1000 долларов) связана с пошлинами, налогами и маркетинговой стратегией Oppo. Аксессуары в подарок в Европе (планшет Pad 5 или Pad SE, зарядное устройство) частично компенсируют высокую цену, но не полностью.
Для тех, кому нужен лучший камерофон без компромиссов, Find X9 Ultra — очевидный выбор. Для остальных — слишком дорогой флагман. Но Oppo и не стремится продавать его миллионами. Задача — показать технологическое лидерство. И ей это удалось.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
16.01. Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360
14.12. В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор?
11.12. Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T
20.10. Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально
20.10. Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500
23.09. MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500
10.09. Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально
07.07. One New Zealand – первые полгода Starlink D2D
20.06. Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
20.04. Китайские лидары научили различать цвета
20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
20.04. И вновь об IMEI
20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км