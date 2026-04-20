Слухи: OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

Слухи: OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

20.04.2026, MForum.ru

OnePlus недавно тизерила запуск нового планшета в Индии, и теперь мы знаем подробности. OnePlus Pad 4 получил официальную дату анонса и ключевые характеристики — устройство обещает стать одним из самых мощных Android-планшетов на рынке.

OnePlus Pad 4 будет представлен в Индии 30 апреля в 12:00 по местному времени.

Планшет оснастят 13.2-дюймовым дисплеем с разрешением 3392×2400 пикселей (OnePlus называет его 3.4K). Частота обновления — 144 Гц, типичная яркость в режиме HBM — 1000 нит, поддержка Dolby Vision, плотность пикселей — 315 ppi. Глубина цвета — 12 бит (8 бит аппаратно + 4 бита FRC).

Сердцем устройства стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — актуальный флагманский чип Qualcomm. Оперативная память LPDDR5X — до 12 ГБ, накопитель — до 512 ГБ. Программное обеспечение — OxygenOS.

Батарея емкостью 13 380 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт SuperVOOC. Восемь динамиков высокой четкости — для планшета это очень много, ожидается объемный звук.

Корпус — металлический unibody. Цвета: Dune Glow и Sage Mist. Сзади — одна камера (разрешение не уточняется). Планшет будет поддерживать стилус OnePlus Stylo Pro и клавиатуру OnePlus Pad 4 Smart Keyboard (оба аксессуара продаются отдельно).

OnePlus Pad 4 выходит на рынок, где уже правят бал iPad Pro (M5) и Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. У OnePlus есть несколько козырей: топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5 (у iPad — Apple M5, у Samsung — Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos), 144 Гц экран и огромная батарея 13 380 мАч.

13.2-дюймовый дисплей с соотношением сторон, близким к 3:2, — хороший компромисс между просмотром видео и работой с документами. 144 Гц обеспечат плавность, а 1000 нит HBM — комфортную работу на улице.

13 380 мАч — это очень много. В сочетании с энергоэффективным чипом планшет сможет работать несколько дней без подзарядки. 80-ваттная зарядка для такого объема — адекватная скорость.

Главный вопрос — цена. Если OnePlus удержит стоимость в районе 50 000–60 000 рупий (600–700 долларов), Pad 4 станет отличной альтернативой iPad Pro за 1000+. Если цена приблизится к 80 000+, покупатели предпочтут более проверенные решения.

Аксессуары — отдельная тема. Стилус и клавиатура должны быть качественными, чтобы планшет мог заменить ноутбук для базовых задач. OnePlus обещает, но покажет ли — увидим.

Официальный анонс — 30 апреля. Ждем цен и первых обзоров. Пока же OnePlus Pad 4 выглядит как серьезная заявка на лидерство среди Android-планшетов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

