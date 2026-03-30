Слухи: OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

30.03.2026, MForum.ru

Вслед за информацией о скором запуске Nord CE6 и Nord CE6 Lite в мае, в сети появились подробные характеристики младшей модели. Судя по утечке, OnePlus готовит бюджетный смартфон с акцентом на автономность. Причем, и без зарядного устройства в комплекте даже для Индии.

Nord CE6 Lite, по данным источника, получит 6.7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц. Разрешение, скорее всего, останется на уровне FHD+, хотя точных данных пока нет.

Сердцем устройства станет MediaTek Dimensity 6300 — проверенный бюджетный чип с поддержкой 5G. В паре с ним будут работать 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя в базовой версии.

Камеры: основной модуль на 50 МП в компании с декоративным датчиком (вероятно, для замера глубины) и 16-мегапиксельная фронталка. Набор типичный для бюджетного сегмента.

Главная фишка — аккумулятор на 7000 мАч. Для смартфона ценой до 20 000 рупий это очень щедро. В паре с не самым прожорливым процессором батарея обеспечит отличную автономность.

Сканер отпечатков встроен в кнопку питания сбоку.

Базовая версия 6/128 ГБ будет стоить менее 23 000 рупий (~270 долларов). С учетом банковских скидок эффективная цена может опуститься ниже 20 000 рупий (~235 долларов).

Важное изменение: OnePlus будет продавать Nord CE6 Lite без зарядного устройства в комплекте. И это в Индии — рынке, где подобные «экологичные» (читай: экономичные) решения традиционно не приживались. Но рост стоимости компонентов, видимо, вынудил производителя пойти на этот шаг.

Nord CE6 Lite выглядит как прямой наследник бюджетных Nord-моделей: большая батарея, 120-герцовый экран, поддержка 5G. За цену до 23 000 рупий это конкурентное предложение.

Но отсутствие зарядного устройства в комплекте — рискованный шаг для Индии. Местные покупатели привыкли, что даже самые дешевые смартфоны поставляются с блоком питания. OnePlus, вероятно, тестирует границы допустимого, надеясь, что агрессивная цена и банковские скидки компенсируют неудобство.

Dimensity 6300 — не самый мощный чип, но для повседневных задач и нетребовательных игр его достаточно. 7000 мАч обещают два дня работы без розетки. Если OnePlus удастся удержать итоговую цену в районе 20 000 рупий, Nord CE6 Lite может стать бестселлером среди тех, кому важна автономность.

Официальный анонс ожидается в мае. Тогда и станет известно, насколько агрессивными будут банковские скидки и как индийский рынок примет новый стандарт комплектации.