Слухи: OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

MForum.ru

30.03.2026, MForum.ru

Вслед за информацией о скором запуске Nord CE6 и Nord CE6 Lite в мае, в сети появились подробные характеристики младшей модели. Судя по утечке, OnePlus готовит бюджетный смартфон с акцентом на автономность. Причем, и без зарядного устройства в комплекте даже для Индии.

Nord CE6 Lite, по данным источника, получит 6.7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц. Разрешение, скорее всего, останется на уровне FHD+, хотя точных данных пока нет.

Сердцем устройства станет MediaTek Dimensity 6300 — проверенный бюджетный чип с поддержкой 5G. В паре с ним будут работать 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя в базовой версии.

Камеры: основной модуль на 50 МП в компании с декоративным датчиком (вероятно, для замера глубины) и 16-мегапиксельная фронталка. Набор типичный для бюджетного сегмента.

Главная фишка — аккумулятор на 7000 мАч. Для смартфона ценой до 20 000 рупий это очень щедро. В паре с не самым прожорливым процессором батарея обеспечит отличную автономность.

Сканер отпечатков встроен в кнопку питания сбоку.

Базовая версия 6/128 ГБ будет стоить менее 23 000 рупий (~270 долларов). С учетом банковских скидок эффективная цена может опуститься ниже 20 000 рупий (~235 долларов).

Важное изменение: OnePlus будет продавать Nord CE6 Lite без зарядного устройства в комплекте. И это в Индии — рынке, где подобные «экологичные» (читай: экономичные) решения традиционно не приживались. Но рост стоимости компонентов, видимо, вынудил производителя пойти на этот шаг.

Nord CE6 Lite выглядит как прямой наследник бюджетных Nord-моделей: большая батарея, 120-герцовый экран, поддержка 5G. За цену до 23 000 рупий это конкурентное предложение.

Но отсутствие зарядного устройства в комплекте — рискованный шаг для Индии. Местные покупатели привыкли, что даже самые дешевые смартфоны поставляются с блоком питания. OnePlus, вероятно, тестирует границы допустимого, надеясь, что агрессивная цена и банковские скидки компенсируют неудобство.

Dimensity 6300 — не самый мощный чип, но для повседневных задач и нетребовательных игр его достаточно. 7000 мАч обещают два дня работы без розетки. Если OnePlus удастся удержать итоговую цену в районе 20 000 рупий, Nord CE6 Lite может стать бестселлером среди тех, кому важна автономность.

Официальный анонс ожидается в мае. Тогда и станет известно, насколько агрессивными будут банковские скидки и как индийский рынок примет новый стандарт комплектации.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Новости

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: