Слухи: OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

30.03.2026,
Вслед за информацией о скором запуске Nord CE6 и Nord CE6 Lite в мае, в сети появились подробные характеристики младшей модели. Судя по утечке, OnePlus готовит бюджетный смартфон с акцентом на автономность. Причем, и без зарядного устройства в комплекте даже для Индии.
Nord CE6 Lite, по данным источника, получит 6.7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц. Разрешение, скорее всего, останется на уровне FHD+, хотя точных данных пока нет.
Сердцем устройства станет MediaTek Dimensity 6300 — проверенный бюджетный чип с поддержкой 5G. В паре с ним будут работать 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя в базовой версии.
Камеры: основной модуль на 50 МП в компании с декоративным датчиком (вероятно, для замера глубины) и 16-мегапиксельная фронталка. Набор типичный для бюджетного сегмента.
Главная фишка — аккумулятор на 7000 мАч. Для смартфона ценой до 20 000 рупий это очень щедро. В паре с не самым прожорливым процессором батарея обеспечит отличную автономность.
Сканер отпечатков встроен в кнопку питания сбоку.
Базовая версия 6/128 ГБ будет стоить менее 23 000 рупий (~270 долларов). С учетом банковских скидок эффективная цена может опуститься ниже 20 000 рупий (~235 долларов).
Важное изменение: OnePlus будет продавать Nord CE6 Lite без зарядного устройства в комплекте. И это в Индии — рынке, где подобные «экологичные» (читай: экономичные) решения традиционно не приживались. Но рост стоимости компонентов, видимо, вынудил производителя пойти на этот шаг.
Nord CE6 Lite выглядит как прямой наследник бюджетных Nord-моделей: большая батарея, 120-герцовый экран, поддержка 5G. За цену до 23 000 рупий это конкурентное предложение.
Но отсутствие зарядного устройства в комплекте — рискованный шаг для Индии. Местные покупатели привыкли, что даже самые дешевые смартфоны поставляются с блоком питания. OnePlus, вероятно, тестирует границы допустимого, надеясь, что агрессивная цена и банковские скидки компенсируют неудобство.
Dimensity 6300 — не самый мощный чип, но для повседневных задач и нетребовательных игр его достаточно. 7000 мАч обещают два дня работы без розетки. Если OnePlus удастся удержать итоговую цену в районе 20 000 рупий, Nord CE6 Lite может стать бестселлером среди тех, кому важна автономность.
Официальный анонс ожидается в мае. Тогда и станет известно, насколько агрессивными будут банковские скидки и как индийский рынок примет новый стандарт комплектации.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
20.02. Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
02.02. Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57
28.01. iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu
23.01. Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
16.01. iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего
09.01. Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда?
07.01. Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз
05.01. Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей
22.12. OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч
18.12. Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана
16.12. Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей
12.12. Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra
11.12. Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T
08.12. OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий