Анонсы: Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K

16.04.2026,
Oppo официально представила в Индии смартфоны F33 и F33 Pro — и, как и ожидалось, новинки оказались хорошо знакомыми. Оба устройства являются ребрендингом моделей Oppo A6-серии. F33 идентичен глобальному A6 Pro, а F33 Pro почти полностью повторяет китайский A6 Pro, но с обновленной 50-мегапиксельной фронталкой.
Oppo F33
Оба смартфона получили 6.57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Типичная яркость — 600 нит (пиковая, вероятно, выше). Встроены оптические подэкранные сканеры отпечатков.
Oppo F33 Pro
Сердцем устройств стал MediaTek Dimensity 6360 Max. "Новый" только в названии — по сути, это переименованный Dimensity 6300 без изменений в частотах или возможностях.
Основная камера — 50 МП в паре с 2-мегапиксельным монохромным датчиком. Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт SuperVOOC (33W PPS). Защита IP69K — общая для обеих моделей. Работают устройства под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.
Главное различие между F33 и F33 Pro — фронтальная камера. У обычной F33 она 16 МП, у Pro — 50 МП с широкоугольным режимом 0.6x (угол обзора 100°). Также отличаются цветовые решения.
Цена Oppo F33 в конфигурации 6/128 ГБ составляет 31 999 индийских рупий, тогда как Oppo F33 Pro с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 37 999 индийских рупий. Цвета F33: Forest Green, Pearl White, а F33 Pro предлагается в цветах Misty Forest, Starry Blue, Passion Red. Предзаказ открыт на официальном сайте Oppo India и у партнеров. Поставки запланированы на 26 апреля.
Oppo F33 и F33 Pro — это хорошие смартфоны: AMOLED, 7000 мАч, 80 Вт, IP69K. Но цена вызывает вопросы. 31 999 рупий (343 доллара) за F33 — это много для Dimensity 6300 (пусть и переименованного в 6360 Max). Конкуренты (Realme Narzo 70 Pro, iQOO Z9, Poco X6 Neo) за эти деньги предлагают более мощные процессоры (Dimensity 7000-серии или Snapdragon 7-серии).
F33 Pro за 37 999 рупий (407 долларов) — еще сложнее. На 400 долларов можно купить OnePlus Nord CE4 или Nothing Phone с гораздо лучшими чипами и камерами.
IP69K — редкость для этой цены, и это преимущество. Но готовы ли покупатели платить на 30-40% больше за защиту от воды, получая при этом относительно слабый процессор?
Вероятно, Oppo делает ставку на офлайн-каналы и узнаваемость бренда. В индийских городах покупатели часто выбирают телефон в магазине, не углубляясь в спецификации. И там IP69K, AMOLED и 7000 мАч выглядят убедительнее, чем сухие цифры тестов.
Но для онлайн-аудитории, которая сравнивает характеристики, F33 и F33 Pro выглядят переоцененными. Если Oppo не предложит агрессивные скидки по банковским картам, продажи могут быть скромными. Ждем реальных цен на старте продаж.
© Антон Печеровый,
