Анонсы: Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

10.04.2026, MForum.ru

Oppo тихо запустила в Китае смартфон A6s Pro. Официальный листинг не раскрывает подробных характеристик, но устройство засветилось в базе China Telecom, где и обнаружились все ключевые параметры. Новинка выглядит необычно: сочетание OLED-экрана, огромной батареи и быстрой зарядки при скромном процессоре — редкость для среднего сегмента.

A6s Pro получил 6.57-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2372×1080 пикселей (FHD+). Для бюджетно-среднего сегмента это преимущество: конкуренты в этой ценовой категории часто используют IPS-матрицы. Горизонтальный блок камер и комбинированный корпус из пластика и металла — дизайн аккуратный, без излишеств.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 6300 — чип начального уровня с поддержкой 5G. Он не подходит для тяжелых игр или видеомонтажа, но для повседневных задач, мессенджеров и потокового видео его достаточно.

Конфигурации памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ. Поддерживается расширение накопителя до 256 ГБ картой памяти.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт — главная фишка устройства. Для смартфона с OLED-экраном это отличное сочетание: яркая картинка и долгое время работы. Быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии за разумное время.

Основная камера — 50 МП в паре со 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором. Фронтальная — 16 МП. Набор скромный, без ультраширика, но для своей ценовой категории типичный. Сканер отпечатков — подэкранный. Вес — 193 грамма, толщина — 8.32 мм.

Цены пока не объявлены. Цвета: Lucky Lotus, Moonlit Night, Azure Sky. Старт продаж в Китае — 14 апреля.

Появление A6s Pro в Китае и недавние утечки о Oppo F33 Pro для Индии (анонс 14 апреля, цена до 35 000 рупий) позволяют предположить: глобальный F33 Pro будет ребрендингом китайского A6s Pro. Характеристики совпадают: 7000 мАч, 80 Вт, 50 МП + 2 МП камеры, 50 МП фронталка (в китайской версии почему-то 16 МП — возможно, разночтение в утечках).

Если это так, то Oppo предлагает рынку необычную комбинацию: OLED-экран, огромная батарея и быстрая зарядка — при посредственном процессоре. Dimensity 6300 — это уровень смартфонов за 150–200 долларов, а не за 350–375. Возможно, Oppo сознательно сэкономила на чипе, чтобы вложиться в экран и батарею — и для многих покупателей это будет правильный компромисс. При условии привлекательной цены.

Старт продаж 14 апреля в Китае и, вероятно, в тот же день в Индии под именем F33 Pro. Ждем официальных цен, чтобы оценить окончательную привлекательность устройства. Но уже сейчас ясно: A6s Pro / F33 Pro — один из самых интересных смартфонов в своем классе.