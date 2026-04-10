Анонсы: Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

10.04.2026, MForum.ru

Oppo тихо запустила в Китае смартфон A6s Pro. Официальный листинг не раскрывает подробных характеристик, но устройство засветилось в базе China Telecom, где и обнаружились все ключевые параметры. Новинка выглядит необычно: сочетание OLED-экрана, огромной батареи и быстрой зарядки при скромном процессоре — редкость для среднего сегмента.

A6s Pro получил 6.57-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2372×1080 пикселей (FHD+). Для бюджетно-среднего сегмента это преимущество: конкуренты в этой ценовой категории часто используют IPS-матрицы. Горизонтальный блок камер и комбинированный корпус из пластика и металла — дизайн аккуратный, без излишеств.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 6300 — чип начального уровня с поддержкой 5G. Он не подходит для тяжелых игр или видеомонтажа, но для повседневных задач, мессенджеров и потокового видео его достаточно.

Конфигурации памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ. Поддерживается расширение накопителя до 256 ГБ картой памяти.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт — главная фишка устройства. Для смартфона с OLED-экраном это отличное сочетание: яркая картинка и долгое время работы. Быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии за разумное время.

Основная камера — 50 МП в паре со 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором. Фронтальная — 16 МП. Набор скромный, без ультраширика, но для своей ценовой категории типичный. Сканер отпечатков — подэкранный. Вес — 193 грамма, толщина — 8.32 мм.

Цены пока не объявлены. Цвета: Lucky Lotus, Moonlit Night, Azure Sky. Старт продаж в Китае — 14 апреля.

Появление A6s Pro в Китае и недавние утечки о Oppo F33 Pro для Индии (анонс 14 апреля, цена до 35 000 рупий) позволяют предположить: глобальный F33 Pro будет ребрендингом китайского A6s Pro. Характеристики совпадают: 7000 мАч, 80 Вт, 50 МП + 2 МП камеры, 50 МП фронталка (в китайской версии почему-то 16 МП — возможно, разночтение в утечках).

Если это так, то Oppo предлагает рынку необычную комбинацию: OLED-экран, огромная батарея и быстрая зарядка — при посредственном процессоре. Dimensity 6300 — это уровень смартфонов за 150–200 долларов, а не за 350–375. Возможно, Oppo сознательно сэкономила на чипе, чтобы вложиться в экран и батарею — и для многих покупателей это будет правильный компромисс. При условии привлекательной цены.

Старт продаж 14 апреля в Китае и, вероятно, в тот же день в Индии под именем F33 Pro. Ждем официальных цен, чтобы оценить окончательную привлекательность устройства. Но уже сейчас ясно: A6s Pro / F33 Pro — один из самых интересных смартфонов в своем классе.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру

11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт

11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка

06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s

02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции

Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Новости

10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

