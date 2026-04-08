Анонсы: Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

Анонсы: Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04.2026, MForum.ru

Oppo пополнила китайскую A-серию моделью A6k, которая ориентирована на пользователей, ставящих автономность выше всего остального. Бюджетный смартфон получил несколько практических компромиссов, но в главном не подвел.

A6k оснастили 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1570×720 пикселей). Четкость не рекордная, но Oppo и не пытается это скрыть. Вместо этого акцент сделан на плавность: частота обновления 120 Гц и частота опроса сенсора 240 Гц. Для бюджетника интерфейс будет очень отзывчивым.

Яркость — до 900 нит типичная, пиковая достигает 1125 нит. Для IPS-матрицы это отличный показатель, обеспечивающий комфортное использование на солнце.

Внутри — MediaTek Dimensity 6300, знакомый чип для бюджетного сегмента с поддержкой 5G. Оперативная память LPDDR4X, накопитель UFS 2.2. Бенчмарки: около 530 000 баллов в AnTuTu v11 и 770 / 1980 в Geekbench 6. Для повседневных задач, мессенджеров, видео и легких игр этого достаточно.

Основная камера — 50 МП в паре с 2-мегапиксельным монохромным датчиком. Фронтальная — 8 МП. Без излишеств, но для документальной съемки и видеозвонков хватит.

Сканер отпечатков — боковой, что в этом ценовом сегменте часто быстрее и надежнее подэкранных решений.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч — то, ради чего стоит рассматривать A6k. Большинству пользователей его хватит на полтора-два дня. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт SuperVOOC с поддержкой стандартов UFCS и других — зарядка не привязана к экосистеме Oppo.

Цвета: Dawn Gold, Twilight Blue, Seashell White. Устройство уже доступно для покупки в Китае по цене 1999 юаней за версию 8/256 Гб. Топовая конфигурация 12/256 ГБ оценена в 2399 юаней, а средний вариант 8/512 ГБ оценен в 2199 юаней.

Oppo A6k и недавний Realme C100 5G (анонсированный в Таиланде) — почти близнецы. У обоих Dimensity 6300, 7000 мАч, 120 Гц экран. Но есть нюансы:

  • Яркость экрана: у A6k до 1125 нит, у C100 — неизвестно, вероятно, скромнее.
  • Зарядка: у A6k 45 Вт, у C100 тоже 45 Вт — паритет.
  • Цена: A6k стартует с 1999 юаней (~$290), C100 в Таиланде — 6999 бат (~$215). Хотя разница в $75 может быть из-за разных рынков.

Для китайского рынка A6k — логичное продолжение стратегии Oppo – предложить максимум автономности и плавности за разумные деньги. В стране, где пользователи активно играют на смартфонах и много времени проводят в соцсетях, 7000 мАч и 120 Гц — отличная комбинация.

Вопрос в том, выйдет ли A6k на глобальный рынок. Если да, то под другим именем и, вероятно, с корректировкой цены. Пока же Oppo закрывает нишу бюджетных долгожителей на домашнем рынке.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру

11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт

11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка

06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s

02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции

27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе

Новости

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними

30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

