Анонсы: Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04.2026, MForum.ru

Oppo пополнила китайскую A-серию моделью A6k, которая ориентирована на пользователей, ставящих автономность выше всего остального. Бюджетный смартфон получил несколько практических компромиссов, но в главном не подвел.

A6k оснастили 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1570×720 пикселей). Четкость не рекордная, но Oppo и не пытается это скрыть. Вместо этого акцент сделан на плавность: частота обновления 120 Гц и частота опроса сенсора 240 Гц. Для бюджетника интерфейс будет очень отзывчивым.

Яркость — до 900 нит типичная, пиковая достигает 1125 нит. Для IPS-матрицы это отличный показатель, обеспечивающий комфортное использование на солнце.

Внутри — MediaTek Dimensity 6300, знакомый чип для бюджетного сегмента с поддержкой 5G. Оперативная память LPDDR4X, накопитель UFS 2.2. Бенчмарки: около 530 000 баллов в AnTuTu v11 и 770 / 1980 в Geekbench 6. Для повседневных задач, мессенджеров, видео и легких игр этого достаточно.

Основная камера — 50 МП в паре с 2-мегапиксельным монохромным датчиком. Фронтальная — 8 МП. Без излишеств, но для документальной съемки и видеозвонков хватит.

Сканер отпечатков — боковой, что в этом ценовом сегменте часто быстрее и надежнее подэкранных решений.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч — то, ради чего стоит рассматривать A6k. Большинству пользователей его хватит на полтора-два дня. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт SuperVOOC с поддержкой стандартов UFCS и других — зарядка не привязана к экосистеме Oppo.

Цвета: Dawn Gold, Twilight Blue, Seashell White. Устройство уже доступно для покупки в Китае по цене 1999 юаней за версию 8/256 Гб. Топовая конфигурация 12/256 ГБ оценена в 2399 юаней, а средний вариант 8/512 ГБ оценен в 2199 юаней.

Oppo A6k и недавний Realme C100 5G (анонсированный в Таиланде) — почти близнецы. У обоих Dimensity 6300, 7000 мАч, 120 Гц экран. Но есть нюансы:

Яркость экрана: у A6k до 1125 нит, у C100 — неизвестно, вероятно, скромнее.

Зарядка: у A6k 45 Вт, у C100 тоже 45 Вт — паритет.

Цена: A6k стартует с 1999 юаней (~$290), C100 в Таиланде — 6999 бат (~$215). Хотя разница в $75 может быть из-за разных рынков.

Для китайского рынка A6k — логичное продолжение стратегии Oppo – предложить максимум автономности и плавности за разумные деньги. В стране, где пользователи активно играют на смартфонах и много времени проводят в соцсетях, 7000 мАч и 120 Гц — отличная комбинация.

Вопрос в том, выйдет ли A6k на глобальный рынок. Если да, то под другим именем и, вероятно, с корректировкой цены. Пока же Oppo закрывает нишу бюджетных долгожителей на домашнем рынке.