Анонсы: Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05.2026, MForum.ru

Oppo представила в Китае серию Reno16, начав с двух моделей — Reno16 Pro и стандартного Reno16. Оба смартфона получили тройную основную камеру с 200-мегапиксельным сенсором, но по остальным характеристикам между ними есть различия.

У обеих моделей камеры идентичны. Это редкость для линейки Reno, где обычно Pro-версия получает лучшие сенсоры. Здесь же основной модуль — 200 МП (f/1.8, OIS), дополненный 50-мегапиксельным перископическим телевиком с OIS и 50-мегапиксельным ультрашириком на 116 градусов. Фронтальная камера — 50 МП. Такой набор — уровень ультрафлагманов, а не просто «средний плюс».

Reno16 Pro оснащён 6.78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, разрешением 1.5K и пиковой яркостью 3600 нит. Работает на чипе MediaTek Dimensity 9500s (флагман). Стандартный Reno16 получил меньший 6.32-дюймовый OLED с теми же 120 Гц, 1.5K и 3600 нит, но процессор здесь Dimensity 8550 Super — чуть менее мощный. Оба имеют подэкранный сканер отпечатков и высокочастотное ШИМ-регулирование.

Reno16 Pro предлагает батарею 7000 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Reno16 довольствуется 6700 мАч и только проводной зарядкой 80 Вт. Беспроводной зарядки у базовой модели нет.

Оба смартфона получили защиту IP69K (полная пыленепроницаемость, защита от воды и горячих струй), поддерживают две SIM-карты с 5G, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт. Разница только в Wi-Fi: у Pro — Wi-Fi 7, у стандартной версии — Wi-Fi 6.

Reno16 Pro стартует с 4499 юаней (660 долларов) за версию 12/256 ГБ, топовая 16/512 ГБ — 5299 юаней (780 долларов). Reno16 стоит от 3499 юаней (515 долларов) за 12/256 ГБ, максимальная 16/1 ТБ — 4899 юаней (720 долларов). Цвета: Pro доступен в Dreamy Blue, HeartFlickering Stars и Moonlit Night Black; Reno16 — в Galaxy Purple, HeartFlickering Stars и Moonlit Night Black. Предзаказ уже открыт, продажи стартуют 29 мая.

Oppo продолжает размывать границы между сериями Reno и Find. Reno16 Pro по камерам и защите почти не уступает флагманским Find X9, но стоит на 100-200 долларов дешевле. У Reno16 Pro рекордная батарея 7000 мАч и беспроводная зарядка 50 Вт — это преимущество перед конкурентами (например, у Samsung Galaxy S26 Plus 5500 мАч, у iPhone 17 Plus около 5000 мАч).

6.32-дюймовый Reno16 — один из немногих компактных флагманов на рынке. Поклонники небольших смартфонов оценят. IP69K — редкость даже для флагманов, оба Reno16 защищены от воды и даже от горячих струй. Цена за Reno16 — 515 долларов за 12/256 ГБ — делает его очень привлекательным для тех, кому нужна отличная камера, но не обязательно 7000 мАч.

В целом линейка Reno16 — это сильный ход Oppo в Китае. Reno16 Pro для тех, кому нужна максимальная автономность и камера, Reno16 — для любителей компактных флагманов. Глобальный запуск? Обычно Oppo выводит Reno на мировые рынки через 1-2 месяца. Если цены сохранятся (с учетом местных налогов), Reno16 может стать хитом в Европе и Индии. Особенно компактная версия.

Но конкуренция высока. Однако у Oppo есть уникальное предложение: 200 МП камера + 7000 мАч + компактный размер (у Reno16). Этого достаточно, чтобы выделиться. Ждем глобального анонса. Но уже сейчас ясно: Reno16 — один из самых интересных смартфонов года. Особенно для тех, кто устал от «лопат» и хочет качественную камеру в небольшом корпусе. Oppo попала в точку.