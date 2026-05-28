Анонсы: Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

MForum.ru
28.05.2026,
Oppo представила в Китае серию Reno16, начав с двух моделей — Reno16 Pro и стандартного Reno16. Оба смартфона получили тройную основную камеру с 200-мегапиксельным сенсором, но по остальным характеристикам между ними есть различия.
У обеих моделей камеры идентичны. Это редкость для линейки Reno, где обычно Pro-версия получает лучшие сенсоры. Здесь же основной модуль — 200 МП (f/1.8, OIS), дополненный 50-мегапиксельным перископическим телевиком с OIS и 50-мегапиксельным ультрашириком на 116 градусов. Фронтальная камера — 50 МП. Такой набор — уровень ультрафлагманов, а не просто «средний плюс».
Reno16 Pro оснащён 6.78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, разрешением 1.5K и пиковой яркостью 3600 нит. Работает на чипе MediaTek Dimensity 9500s (флагман). Стандартный Reno16 получил меньший 6.32-дюймовый OLED с теми же 120 Гц, 1.5K и 3600 нит, но процессор здесь Dimensity 8550 Super — чуть менее мощный. Оба имеют подэкранный сканер отпечатков и высокочастотное ШИМ-регулирование.
Reno16 Pro предлагает батарею 7000 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Reno16 довольствуется 6700 мАч и только проводной зарядкой 80 Вт. Беспроводной зарядки у базовой модели нет.
Оба смартфона получили защиту IP69K (полная пыленепроницаемость, защита от воды и горячих струй), поддерживают две SIM-карты с 5G, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт. Разница только в Wi-Fi: у Pro — Wi-Fi 7, у стандартной версии — Wi-Fi 6.
Reno16 Pro стартует с 4499 юаней (660 долларов) за версию 12/256 ГБ, топовая 16/512 ГБ — 5299 юаней (780 долларов). Reno16 стоит от 3499 юаней (515 долларов) за 12/256 ГБ, максимальная 16/1 ТБ — 4899 юаней (720 долларов). Цвета: Pro доступен в Dreamy Blue, HeartFlickering Stars и Moonlit Night Black; Reno16 — в Galaxy Purple, HeartFlickering Stars и Moonlit Night Black. Предзаказ уже открыт, продажи стартуют 29 мая.
Oppo продолжает размывать границы между сериями Reno и Find. Reno16 Pro по камерам и защите почти не уступает флагманским Find X9, но стоит на 100-200 долларов дешевле. У Reno16 Pro рекордная батарея 7000 мАч и беспроводная зарядка 50 Вт — это преимущество перед конкурентами (например, у Samsung Galaxy S26 Plus 5500 мАч, у iPhone 17 Plus около 5000 мАч).
6.32-дюймовый Reno16 — один из немногих компактных флагманов на рынке. Поклонники небольших смартфонов оценят. IP69K — редкость даже для флагманов, оба Reno16 защищены от воды и даже от горячих струй. Цена за Reno16 — 515 долларов за 12/256 ГБ — делает его очень привлекательным для тех, кому нужна отличная камера, но не обязательно 7000 мАч.
В целом линейка Reno16 — это сильный ход Oppo в Китае. Reno16 Pro для тех, кому нужна максимальная автономность и камера, Reno16 — для любителей компактных флагманов. Глобальный запуск? Обычно Oppo выводит Reno на мировые рынки через 1-2 месяца. Если цены сохранятся (с учетом местных налогов), Reno16 может стать хитом в Европе и Индии. Особенно компактная версия.
Но конкуренция высока. Однако у Oppo есть уникальное предложение: 200 МП камера + 7000 мАч + компактный размер (у Reno16). Этого достаточно, чтобы выделиться. Ждем глобального анонса. Но уже сейчас ясно: Reno16 — один из самых интересных смартфонов года. Особенно для тех, кто устал от «лопат» и хочет качественную камеру в небольшом корпусе. Oppo попала в точку.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса
28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно
28.05. МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы
27.05. В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС
27.05. МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша
27.05. MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве
27.05. Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
27.05. С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов
26.05. Билайн отчитался за первый квартал 2026 года
26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром
26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром
25.05. Китайская Huawei обещает повысить плотность размещения транзисторов на кристалле до «эквивалента 1.4 нм»
25.05. MWS Cloud и АО РДС заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
25.05. МегаФон в Якутии - голосовая связь запущена на месторождении Вертикальное
25.05. T2 обеспечила покрытие в алмазном карьере вплоть до глубин в 350 метров
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов