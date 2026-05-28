Анонсы: Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

Новинка получила 12.1-дюймовый LCD-экран с разрешением 3000×2120 пикселей, соотношением сторон 7:5, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.
Аппаратной основой стал чипсет MediaTek Dimensity 9500s — одна из свежих флагманских разработок MediaTek 2026 года. Планшет оснащён двумя 8-мегапиксельными камерами (спереди и сзади), батареей на 10 420 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Управляется устройство под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.
Аудиосистема включает шесть динамиков и два микрофона. Сканер отпечатков отсутствует. Габариты Pad 6 — 266.93×193.35×5.99 мм, вес составляет 577 или 579 граммов в зависимости от версии. Цвета корпуса: Space Gray и Galaxy Silver. Доступные конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.
На данный момент планшет доступен для предзаказа в официальном онлайн-магазине Oppo. Стартовая цена составляет 4099 юаней (около 600 долларов) вместо обычных 4299 юаней (632 доллара).
Oppo Pad 6 — это флагманский планшет, который должен конкурировать с Samsung Galaxy Tab S10 и Apple iPad Pro (хотя последний — скорее психологический конкурент, учитывая разницу в экосистемах).
Dimensity 9500s — топовый чип, 144 Гц экран, 10 420 мАч батареи и 67 Вт зарядка — всё это делает планшет очень мощным и долгоиграющим. 7:5 соотношение сторон — это компромисс между 4:3 (iPad) и 16:10 (многие Android-планшеты).
Такая пропорция удобна и для чтения, и для просмотра видео, и для работы с документами. Шесть динамиков обеспечат отличный звук. Нет сканера отпечатков — странно для флагмана в 2026 году, приходится полагаться на пароли или смарт-разблокировку с телефоном.
Цена в Китае — 600 долларов за базовую версию — выглядит разумно для таких характеристик. Однако в Европе и США цена, вероятно, будет ближе к 800 евро/долларов из-за налогов и маржи. Samsung Galaxy Tab S10 сейчас стоит около 900-1000 долларов, но с лучшей экосистемой и поддержкой (S Pen в комплекте, DeX). iPad Pro (11") начинается от 1000 долларов, но с процессором M3, лучшими приложениями и экосистемой.
Если Oppo сможет предложить Pad 6 с хорошими аксессуарами (клавиатура, стилус) и агрессивной ценой на глобальном рынке, он может откусить кусок пирога у Samsung. Но пока это китайский эксклюзив.
Интересно, решится ли Oppo на глобальный запуск? Обычно у Oppo глобальные планшеты выходят с задержкой. Если Pad 6 появится в Европе и Индии по цене ~700-800 долларов, он может стать популярным. Но нужно будет решить вопрос с поддержкой (обновления Android). Oppo пока обещает 3 года крупных обновлений — это меньше, чем 4-5 у Samsung. Однако на старте Pad 6 выглядит как мощный и сбалансированный флагман для тех, кто не хочет переплачивать за бренд Samsung или Apple.
© Антон Печеровый,
