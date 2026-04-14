Слухи: Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

14.04.2026, MForum.ru

Oppo готовит к запуску компактный планшет Pad Mini, ориентированный на пользователей, которым нужен лучший игровой и мультимедийный опыт, чем может предложить смартфон. Компания подтвердила глобальный анонс на 21 апреля, где новинка дебютирует вместе с флагманом Find X9 Ultra. Цены пока не объявлены.

Судя по тизерам и утечкам, Pad Mini получит 8.8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 144 Гц. Разрешение — 2880×1920 пикселей, LTPO-технология позволяет масштабировать частоту от 1 до 144 Гц. Пиковая яркость — 1800 нит, полное покрытие DCI-P3.

Толщина планшета составит всего 5.39 мм, вес — около 279 граммов. Это заметно тоньше и легче, чем у конкурентов вроде Lenovo Legion Tab Gen 5 (толщина 7.6 мм, вес 350 г). Корпус — металлический unibody. Доступные цвета: темно-серый, фиолетовый и циановый.

Pad Mini будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Это не самый топовый чип (Snapdragon 8 Elite Gen 5 у Lenovo примерно на 30% производительнее), но для игр и повседневных задач его мощности более чем достаточно.

Аккумулятор — 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. На задней панели — 13-мегапиксельная камера в капсульном модуле, спереди — камера с отверстием в дисплее и тонкие рамки. Поддерживается eSIM, что позволяет использовать планшет без привязки к Wi-Fi.

Рынок компактных мощных планшетов почти пуст. Сейчас в нем доминируют iPad Mini (8.3 дюйма, A17 Pro) и Lenovo Legion Tab Gen 5 (8.8 дюйма, Snapdragon 8 Elite Gen 5). Oppo Pad Mini нацелен именно на эту нишу — достаточно большой экран для комфортной игры, но при этом устройство легко помещается в сумку и не нагружает руку.

Выбор Snapdragon 8 Gen 5 вместо Elite — спорное решение. Да, чип на 30% слабее, но для большинства игр (Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG) его производительности с запасом хватит. При этом Oppo, вероятно, сможет предложить более низкую цену, чем у Lenovo.

OLED-экран с частотой 144 Гц — главное преимущество перед iPad Mini (у Apple до сих пор 60 Гц). Для игр это критично.

Вес 279 граммов и толщина 5.39 мм — инженерное достижение. Pad Mini будет одним из самых портативных мощных планшетов на рынке.

Главный вопрос — цена. Если Oppo установит стоимость в районе 400–500 долларов, Pad Mini может стать бестселлером. Если цена приблизится к 600–700, покупатели предпочтут более проверенный iPad Mini или более мощный Lenovo Legion Tab.

Анонс 21 апреля расставит все точки над i. Пока же Oppo Pad Mini выглядит как один из самых интересных планшетов года.