Анонсы: Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04.2026, MForum.ru

Apple давно приписывали намерение выпустить широкий раскладной iPhone, но Huawei опередила конкурента, представив первый в мире широкий книжный раскладной смартфон. Pura X Max дебютировал вместе с новой серией Pura 90, предложив необычный форм-фактор и мощную начинку.

Pura X Max отказывается от привычного высокого раскладного дизайна в пользу более широкого, приближенного к бумаге соотношения сторон. Как внешний, так и внутренний дисплеи используют пропорцию √2:1, по заявлению Huawei, обеспечивает уникальный опыт просмотра на обоих экранах.

  • Внешний дисплей: 5.4 дюйма, пиковая яркость 3500 нит, LTPO 1–120 Гц.
  • Внутренний дисплей: 7.7 дюйма, 3000 нит, аналогичная адаптивная частота.

Дизайн — "геометрическая эстетика" с керамическим ободком вокруг блока камер. Цвета: Midnight Black, Zero White, Interstellar Blue, Olive Gold, Vibrant Orange.

Pura X Max оснастили системой XMAGE:

  • 50 МП основная камера
  • 50 МП перископический телевик
  • 12.5 МП ультрашири
  • Датчик цвета второго поколения
  • Поддержка портретных улучшений и 3D-динамических фото.

AI — центральная часть программного обеспечения. Устройство работает на HarmonyOS 6.1 с обновленным Xiaoyi Smart Brain и "компаньоном AI-системы". Ассистент интегрирован с приложениями Amap, Zhihu, Didi, Baidu Maps и DingTalk

Функции: Xiaoyi Help, Time Machine, AI-заметки, AI-редактирование фото.

Сердцем устройства стал Kirin 9030 Pro — флагманский чип Huawei. Поддерживается трассировка лучей в реальном времени.

Шарнир нового поколения — базальтовый водопадный (basalt waterdrop hinge). Huawei утверждает, что он увеличивает площадь экрана на 16% и улучшает устойчивость к падениям на 33%. Внутренний дисплей защищен многослойной структурой с UTG-стеклом и дополнительными слоями.

Также Huawei представила стилус M-Pen 3 Mini с поддержкой воздушных жестов, встроенным микрофоном и возможностью вызова ассистента Xiaoyi.

Стандартная версия обойдется: 12/256 ГБ – 10 999 юаней (~$1595) и 12/512 ГБ – 11 999 юаней (~$1740). Коллекционная версия оценена: 16/512 ГБ – 12 999 юаней (~$1885) и 16/1 ТБ – 13 999 юаней (~$2030).

Pura X Max — важный шаг не только для Huawei, но и для рынка складных смартфонов в целом. До сих пор все книжные раскладные устройства (Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold, OnePlus Open) использовали высокий узкий внешний экран. Huawei первым предлагает широкий форм-фактор, приближенный к обычному смартфону.

Соотношение √2:1 неслучайно. Оно совпадает с пропорциями листа A4, книг и планшетов. Это делает Pura X Max более удобным для чтения, работы с документами и просмотра контента, чем узкие складные конкуренты.

Kirin 9030 Pro с трассировкой лучей — серьезная заявка на игровую производительность. В паре с широким экраном Pura X Max может стать лучшим устройством для мобильного гейминга.

Цена от 10 999 юаней (около 1600 долларов) ставит Pura X Max в один ряд с Samsung Galaxy Z Fold7 и другими складными флагманами. Это дорого, но за уникальный форм-фактор и передовые технологии многие готовы платить.

Главный вопрос — глобальная доступность. Пока Pura X Max представлен только в Китае. Если Huawei решится на международный запуск, это может стать серьезным вызовом Samsung и другим производителям складных устройств. Но отсутствие сервисов Google снова станет препятствием.

Пока же Huawei предлагает самый инновационный складной смартфон года. Остальным есть куда стремиться.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

