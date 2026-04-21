Анонсы: Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04.2026,
Apple давно приписывали намерение выпустить широкий раскладной iPhone, но Huawei опередила конкурента, представив первый в мире широкий книжный раскладной смартфон. Pura X Max дебютировал вместе с новой серией Pura 90, предложив необычный форм-фактор и мощную начинку.
Pura X Max отказывается от привычного высокого раскладного дизайна в пользу более широкого, приближенного к бумаге соотношения сторон. Как внешний, так и внутренний дисплеи используют пропорцию √2:1, по заявлению Huawei, обеспечивает уникальный опыт просмотра на обоих экранах.
Дизайн — "геометрическая эстетика" с керамическим ободком вокруг блока камер. Цвета: Midnight Black, Zero White, Interstellar Blue, Olive Gold, Vibrant Orange.
Pura X Max оснастили системой XMAGE:
AI — центральная часть программного обеспечения. Устройство работает на HarmonyOS 6.1 с обновленным Xiaoyi Smart Brain и "компаньоном AI-системы". Ассистент интегрирован с приложениями Amap, Zhihu, Didi, Baidu Maps и DingTalk
Функции: Xiaoyi Help, Time Machine, AI-заметки, AI-редактирование фото.
Сердцем устройства стал Kirin 9030 Pro — флагманский чип Huawei. Поддерживается трассировка лучей в реальном времени.
Шарнир нового поколения — базальтовый водопадный (basalt waterdrop hinge). Huawei утверждает, что он увеличивает площадь экрана на 16% и улучшает устойчивость к падениям на 33%. Внутренний дисплей защищен многослойной структурой с UTG-стеклом и дополнительными слоями.
Также Huawei представила стилус M-Pen 3 Mini с поддержкой воздушных жестов, встроенным микрофоном и возможностью вызова ассистента Xiaoyi.
Стандартная версия обойдется: 12/256 ГБ – 10 999 юаней (~$1595) и 12/512 ГБ – 11 999 юаней (~$1740). Коллекционная версия оценена: 16/512 ГБ – 12 999 юаней (~$1885) и 16/1 ТБ – 13 999 юаней (~$2030).
Pura X Max — важный шаг не только для Huawei, но и для рынка складных смартфонов в целом. До сих пор все книжные раскладные устройства (Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold, OnePlus Open) использовали высокий узкий внешний экран. Huawei первым предлагает широкий форм-фактор, приближенный к обычному смартфону.
Соотношение √2:1 неслучайно. Оно совпадает с пропорциями листа A4, книг и планшетов. Это делает Pura X Max более удобным для чтения, работы с документами и просмотра контента, чем узкие складные конкуренты.
Kirin 9030 Pro с трассировкой лучей — серьезная заявка на игровую производительность. В паре с широким экраном Pura X Max может стать лучшим устройством для мобильного гейминга.
Цена от 10 999 юаней (около 1600 долларов) ставит Pura X Max в один ряд с Samsung Galaxy Z Fold7 и другими складными флагманами. Это дорого, но за уникальный форм-фактор и передовые технологии многие готовы платить.
Главный вопрос — глобальная доступность. Пока Pura X Max представлен только в Китае. Если Huawei решится на международный запуск, это может стать серьезным вызовом Samsung и другим производителям складных устройств. Но отсутствие сервисов Google снова станет препятствием.
Пока же Huawei предлагает самый инновационный складной смартфон года. Остальным есть куда стремиться.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
14.01. Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор
14.05. Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra
13.12. Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound
23.10. Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android
08.08. Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном
31.07. Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip
01.05. Процессоры Huawei / SMIC пока что не демонстрируют ожидаемых прорывов в техпроцессах или производительности
18.04. Pura 70 и Pura 70 Pro представлены официально
18.04. Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально
14.01. Стильная Bluetooth-гарнитура Jabra JX20 Pura Titanium Edition
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
20.04. Китайские лидары научили различать цвета
20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
20.04. И вновь об IMEI
20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку