IT: MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

MWS Cloud, дочерняя компания МТС Web Services, вывела сервис Managed Kafka на платформе MWS Cloud Platform в режим коммерческой доступности.

Сервис представляет собой полностью управляемый Apache Kafka для потоковой обработки данных и event-driven архитектур. С его помощью можно буквально за минуты разворачивать многонодовые-кластеры через консоль, CLI или API, избавляя команды от необходимости самостоятельно настраивать сеть и управлять жизненным циклом брокеров. Кластеры разворачиваются в изолированной инфраструктуре на уровне виртуальных машин, для приватных сценариев доступно подключение через Private Link, сервис интегрирован с Audit Logs.

Согласно заявлению компании, Managed Kafka ориентирован на средний и крупный бизнес, технологические стартапы, а также DevOps/SRE-инженеров и дата-инженеров для построения аналитики в реальном времени, потоковых пайплайнов данных и IoT-решений.

А что конкуренты?

Услугу управляемого Apache Kafka в России предлагают и некоторые другие игроки. Yandex Cloud с 2021 года развивает Managed Service for Apache Kafka. Selectel запустил Managed Kafka в августе 2023 года в рамках сервиса «Облачные базы данных». VK Cloud Solutions в 2024 году представила Cloud Kafka на базе Apache Kafka и Kubernetes. «Турбо Облако» (входит в периметр Ростелекома) в феврале 2026 года добавило в свой PaaS-портфель брокер сообщений Apache Kafka. Так что MWS Cloud выходит на уже сформировавшийся рынок, где основными конкурентами выступают Yandex Cloud и VK Cloud.

Востребованность Kafka в России

Apache Kafka остаётся де-факто стандартом для построения event-driven архитектур и потоковой обработки данных в российском B2B сегменте. Kafka входит в число наиболее популярных интеграционных решений с открытым кодом. Российские компании из разных отраслей, от финтеха и e-коммерции до логистики и госсектора, используют Kafka, этот инструмент многие рассматривают как ключевой для перехода от batch-обработки к аналитике в реальном времени.

Есть ли российские альтернативы?

Полностью импортозаместить Apache Kafka в России пока затруднительно из-за отсутствия зрелой альтернативы, по крайней мере, если мы говорим о продуктах с открытым кодом. В реестре отечественного ПО в качестве возможных вариантов замещения значатся Arenadata Streaming Platform (ADS), которая, однако, сама построена на базе Apache Kafka, а также интеграционная платформа данных RedMule от компании ГенАйТи. Существуют и отдельные разработки, такие как Tansu, но они находятся на начальном уровне зрелости и не имеют массового внедрения. У Яндекса есть собственный проприетарный инструмент для асинхронного обмена сообщениями между микросервисами.

По факту многие организации или сами развёртывают и сопровождают Kafka собственными силами, или используют сервисы российских облачных провайдеров, которые берут на себя проблемы инфраструктуры, снимая эту головную боль с пользователей управляемых сервисов.

