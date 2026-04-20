IT: MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

MForum.ru

20.04.2026, MForum.ru

MWS Cloud, дочерняя компания МТС Web Services, вывела сервис Managed Kafka на платформе MWS Cloud Platform в режим коммерческой доступности.

Сервис представляет собой полностью управляемый Apache Kafka для потоковой обработки данных и event-driven архитектур. С его помощью можно буквально за минуты разворачивать многонодовые-кластеры через консоль, CLI или API, избавляя команды от необходимости самостоятельно настраивать сеть и управлять жизненным циклом брокеров. Кластеры разворачиваются в изолированной инфраструктуре на уровне виртуальных машин, для приватных сценариев доступно подключение через Private Link, сервис интегрирован с Audit Logs.

Согласно заявлению компании, Managed Kafka ориентирован на средний и крупный бизнес, технологические стартапы, а также DevOps/SRE-инженеров и дата-инженеров для построения аналитики в реальном времени, потоковых пайплайнов данных и IoT-решений.

А что конкуренты?

Услугу управляемого Apache Kafka в России предлагают и некоторые другие игроки. Yandex Cloud с 2021 года развивает Managed Service for Apache Kafka. Selectel запустил Managed Kafka в августе 2023 года в рамках сервиса «Облачные базы данных». VK Cloud Solutions в 2024 году представила Cloud Kafka на базе Apache Kafka и Kubernetes. «Турбо Облако» (входит в периметр Ростелекома) в феврале 2026 года добавило в свой PaaS-портфель брокер сообщений Apache Kafka. Так что MWS Cloud выходит на уже сформировавшийся рынок, где основными конкурентами выступают Yandex Cloud и VK Cloud.

Востребованность Kafka в России

Apache Kafka остаётся де-факто стандартом для построения event-driven архитектур и потоковой обработки данных в российском B2B сегменте. Kafka входит в число наиболее популярных интеграционных решений с открытым кодом. Российские компании из разных отраслей, от финтеха и e-коммерции до логистики и госсектора, используют Kafka, этот инструмент многие рассматривают как ключевой для перехода от batch-обработки к аналитике в реальном времени.

Есть ли российские альтернативы?

Полностью импортозаместить Apache Kafka в России пока затруднительно из-за отсутствия зрелой альтернативы, по крайней мере, если мы говорим о продуктах с открытым кодом. В реестре отечественного ПО в качестве возможных вариантов замещения значатся Arenadata Streaming Platform (ADS), которая, однако, сама построена на базе Apache Kafka, а также интеграционная платформа данных RedMule от компании ГенАйТи. Существуют и отдельные разработки, такие как Tansu, но они находятся на начальном уровне зрелости и не имеют массового внедрения. У Яндекса есть собственный проприетарный инструмент для асинхронного обмена сообщениями между микросервисами.

По факту многие организации или сами развёртывают и сопровождают Kafka собственными силами, или используют сервисы российских облачных провайдеров, которые берут на себя проблемы инфраструктуры, снимая эту головную боль с пользователей управляемых сервисов.

--

теги: айти облачные сервисы Managed Kafka

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ

20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян

20.04. Китайские лидары научили различать цвета

20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

20.04. И вновь об IMEI

20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"

19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов

18.04. Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации

17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы

17.04. Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»

17.04. Tesla ищет инженеров для Terafab на Тайване

Все статьи >>

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: