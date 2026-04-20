IT: MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

20.04.2026,
MWS Cloud, дочерняя компания МТС Web Services, вывела сервис Managed Kafka на платформе MWS Cloud Platform в режим коммерческой доступности.
Сервис представляет собой полностью управляемый Apache Kafka для потоковой обработки данных и event-driven архитектур. С его помощью можно буквально за минуты разворачивать многонодовые-кластеры через консоль, CLI или API, избавляя команды от необходимости самостоятельно настраивать сеть и управлять жизненным циклом брокеров. Кластеры разворачиваются в изолированной инфраструктуре на уровне виртуальных машин, для приватных сценариев доступно подключение через Private Link, сервис интегрирован с Audit Logs.
Согласно заявлению компании, Managed Kafka ориентирован на средний и крупный бизнес, технологические стартапы, а также DevOps/SRE-инженеров и дата-инженеров для построения аналитики в реальном времени, потоковых пайплайнов данных и IoT-решений.
А что конкуренты?
Услугу управляемого Apache Kafka в России предлагают и некоторые другие игроки. Yandex Cloud с 2021 года развивает Managed Service for Apache Kafka. Selectel запустил Managed Kafka в августе 2023 года в рамках сервиса «Облачные базы данных». VK Cloud Solutions в 2024 году представила Cloud Kafka на базе Apache Kafka и Kubernetes. «Турбо Облако» (входит в периметр Ростелекома) в феврале 2026 года добавило в свой PaaS-портфель брокер сообщений Apache Kafka. Так что MWS Cloud выходит на уже сформировавшийся рынок, где основными конкурентами выступают Yandex Cloud и VK Cloud.
Востребованность Kafka в России
Apache Kafka остаётся де-факто стандартом для построения event-driven архитектур и потоковой обработки данных в российском B2B сегменте. Kafka входит в число наиболее популярных интеграционных решений с открытым кодом. Российские компании из разных отраслей, от финтеха и e-коммерции до логистики и госсектора, используют Kafka, этот инструмент многие рассматривают как ключевой для перехода от batch-обработки к аналитике в реальном времени.
Есть ли российские альтернативы?
Полностью импортозаместить Apache Kafka в России пока затруднительно из-за отсутствия зрелой альтернативы, по крайней мере, если мы говорим о продуктах с открытым кодом. В реестре отечественного ПО в качестве возможных вариантов замещения значатся Arenadata Streaming Platform (ADS), которая, однако, сама построена на базе Apache Kafka, а также интеграционная платформа данных RedMule от компании ГенАйТи. Существуют и отдельные разработки, такие как Tansu, но они находятся на начальном уровне зрелости и не имеют массового внедрения. У Яндекса есть собственный проприетарный инструмент для асинхронного обмена сообщениями между микросервисами.
По факту многие организации или сами развёртывают и сопровождают Kafka собственными силами, или используют сервисы российских облачных провайдеров, которые берут на себя проблемы инфраструктуры, снимая эту головную боль с пользователей управляемых сервисов.
Публикации по теме:
18.12. MWS Cloud запустила облачный сервис Managed ClickHouse
05.06. МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу
30.10. МТС продолжает рассказывать о собственной облачной платформе
08.10. МегаФон запустил СУБД Nexign Nord в своем облаке
22.03. Новое решение Data Platform для облачного хранения и обработки данных представляет beeline cloud
14.02. Базы данных как сервис предлагает облако МТС
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
20.04. Китайские лидары научили различать цвета
20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
20.04. И вновь об IMEI
20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов
18.04. Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации
17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы
17.04. Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300