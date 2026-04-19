Мобильная связь: Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов

19.04.2026, MForum.ru

Речь идет о тарифах Xfinity Mobile. По заявлению компании, она отменила «порог потребления данных», который действовал на основном тарифе Unlimited (Безлимитный), что сравняло его с предложениями для клиентов тарифа Premium Unlimited, запущенными ранее.

Скорость интернет-доступа для клиентов тарифа Unlimited снижалась после того, как они потребляли 30 ГБ или более в течение месяца.

«Xfinity Mobile постоянно развивается, чтобы предоставлять клиентам более качественный сервис, и теперь мы предлагаем всем клиентам безлимитный высокоскоростной интернет», - заявила компания.

Несмотря на новую повышенную «безлимитность», между тарифами Unlimited и Unlimited Premium сохраняется различие. В частности, потоковое видео в первом тарифе доступно только с разрешением 480p, тогда как Premium позволяет использовать форматы вплоть до 4К. И, конечно, на обоих тарифах сохраняется порог в 100 ГБ мобильных данных в месяц.

Важно отметить, что по его достижению не происходит жесткого ограничения скорости для такого абонента. Вместо этого снижается приоритет доступа. Это означает, что при подключении к сектору БС, который далек от 100% загрузки, такой клиент продолжает пользоваться безлимитным подключением без ограничений по скорости. Но если сектор в данный момент перегружен, то клиент получает доступ к нему только во вторую очередь по сравнению с пользователями, не вычерпавшими 100 ГБ в месяц.

По итогам 2025 года у Comcast, этого нового для американского рынка 4-го федерального оператора, было 9,3 миллиона абонентов мобильной связи. В этом плане он сильно отстает от всех своих конкурентов, что и объясняет его попытки заманивать к себе абонентов безлимитными предложениями.

Особенность сценарию придает то, что у Comcast есть 23 млн точек доступа Wi-Fi Comcast, и в зоне этих точек трафик клиентов перенаправляется через эти точки доступа (клиентам при этом доступны скорости до 1 Гбит/с). По данным компании, порядка 90% трафика пользователей тарифа Xfinity Mobile идет через Wi-Fi.

💎 Чем дальше, тем больше операторы мобильной связи в США составляют все более жесткую конкуренцию операторам кабельного интернета.

