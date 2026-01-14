Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор

14.01.2026, MForum.ru

Новая утечка пролила свет на планы Huawei по обновлению своей флагманской линейки. Предстоящий смартфон Pura 90 Ultra, вероятно, получит серьёзный апгрейд в мобильной фотографии. Согласно утечке, компания сделает ставку на продвинутую систему с мощным зумом и инновационной камерой с переменной диафрагмой, а также может вернуться к классическим плоским дисплеям.

Утечка указывает на то, что Huawei готовит весьма специфическую и мощную конфигурацию камеры.

200-мегапиксельный телефото-сенсор. Главным сюрпризом станет не основной, а телефото-модуль разрешением 200 Мп. Сообщается, что будет использоваться сенсор SmartSens SCC80XS, изготовленный по новому 22-нм техпроцессу. Это может обеспечить более высокую энергоэффективность, снижение шума и улучшенный динамический диапазон, что критически важно для качественных снимков с большим зумом.

1-дюймовый основной сенсор с переменной диафрагмой. Основная камера, как ожидается, будет основана на 50-мегапиксельном сенсоре формата 1 дюйм, оснащённом механической переменной диафрагмой. Это позволит гибко управлять глубиной резкости и количеством поступающего света, что является признаком профессионального подхода к фотографии.

Такой дуэт говорит о стратегии Huawei: вместо гонки за мегапикселями в основном модуле компания, судя по всему, хочет предложить непревзойдённое качество съёмки на всех фокусных расстояниях, особенно в теледиапазоне.

Кроме того, согласно опубликованному концепт-изображению, Pura 90 Ultra сохранит фирменный треугольный блок камер, но впишется в современный тренд, расположив модули горизонтально, по аналогии с последними флагманами Apple и Samsung.

Ожидается, что серия Pura 90 вернётся к плоским экранам после нескольких поколений изогнутых панелей. Размеры составят 6.58 и 6.87 дюйма. Должна быть сохранена 3D-разблокировка по лицу.

Аппаратной основой линейки станут новые чипы Kirin 9030 и 9030 Pro для старших моделей. Устройства будут работать на HarmonyOS 6.1 с акцентом на многозадачность. Ёмкость аккумулятора у Ultra-версии может достигнуть 6500 или даже 7000 мАч при поддержке зарядки 100 Вт по проводу и 50 Вт без него.

Ожидается, что Huawei представит серию Pura 90 в мае 2025 года. Стартовая цена базовой модели в Китае может составить около 5499 юаней (~$790), тогда как версия Ultra будет стоить значительно дороже.

Если утечки верны, за счет Pura 90 Ultra, Huawei сделает серьезную заявку на возвращение в высшую лигу камерофонов. Делая ставку на инновационный телеобъектив и проверенную технологию переменной диафрагмы, компания, похоже, хочет доказать, что настоящая фотография — это не только размер матрицы, но и умение работать со светом на любом расстоянии.