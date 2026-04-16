Слухи: Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250

MForum.ru
16.04.2026,
Xiaomi случайно раскрыла свой следующий бюджетный смартфон раньше времени. Poco C81 Pro ненадолго появился на глобальном сайте компании, после чего был удален, но его характеристики были замечены. Судя по спецификациям, это предсказуемый, но сбалансированный входной уровень.
Poco C81 Pro оснастили 6.9-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением HD+. Яркость — до 800 нит, что обеспечит приемлемую читаемость на улице.
Сердцем устройства стал Unisoc T7250 — чип для легких задач: браузинг, мессенджеры, соцсети, платежи. Связь ограничена 4G — для кого-то это будет минусом, но в регионах с неразвитым 5G еще актуально.
Оперативная память — 4 ГБ, накопитель до 256 ГБ с поддержкой microSD.
Камеры минималистичные: основная на 13 МП и фронтальная на 8 МП. Без лишних модулей.
Аккумулятор — 6000 мАч, что должно обеспечивать полный день и более. Зарядка — всего 15 Вт, так что быстрого восполнения ждать не стоит. Боковой сканер отпечатков, две SIM-карты. Программное обеспечение — вероятно, облегченная версия HyperOS, возможно, на базе Android Go.
Внимательные наблюдатели заметили: характеристики C81 Pro практически полностью совпадают с Redmi A7 Pro 4G, который глобально запустился ранее в этом месяце. Скорее всего, это ребрендинг одной и той же платформы для разных брендов Xiaomi.
Poco C81 Pro — предсказуемый шаг в бюджетном сегменте. У него нет 5G, нет мощного процессора, нет быстрой зарядки. Но есть большой экран с 120 Гц, емкая батарея и, предположительно, очень низкая цена.
Главный вопрос — сколько? Если Xiaomi удержит стоимость в районе 100–120 долларов, C81 Pro станет отличной "звонилкой" для пожилых людей, школьников или второго телефона. Если цена приблизится к 150 долларам, появятся конкуренты с 5G и лучшими камерами.
Отсутствие 5G в 2026 году может быть проблемой в развитых странах, но в Индии, Африке и Латинской Америке, где покрытие пятого поколения все еще точечное, 4G остается стандартом.
Как только Xiaomi официально анонсирует C81 Pro (вероятно, в ближайшие недели), мы узнаем точные цены и дату старта продаж.
© Антон Печеровый,
