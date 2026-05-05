Спутниковая связь: Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест

MForum.ru
05.05.2026,
Гибралтар
Starlink начал предоставление услуг в Гибралтаре. Частные лица смогут платить от 40 фунтов в месяц за скорость доступа до 200 Мбит/с вниз к терминалу и 20-40 Мбит/с - за скорость от терминала. Кроме этого потребуются разовые платежи за оборудование (зависят от комплектации). В Великобритании услугами Starlink пользуется уже около 100 тысяч человек, в основном, в сельской местности.
Кения
Amazon Leo готовится к запуску услуг спутникового интернета в Кении. Местное подразделение компании подало заявку регулятору на получение разрешения на предоставление услуг спутникового интернета. Услуги Starlink в Кении доступны с 2023 года.
Тайвань
Тайваньские разработчики микросхем расширяют свое присутствие на быстрорастущем рынке спутников на низкой околоземной орбите. Тайваньские компании традиционно специализировались на оборудовании для наземной связи, но теперь они все активнее входят в разработку наземных терминалов спутниковой связи; антенн с электронным управлением; технологий прямой связи с устройствами; спутникового позиционирования; оборудования межспутниковых каналов связи.
Компания Foxconn вывела на низкую орбиту (около 2000 км) свои спутники второго поколения Pearl-1A и Pearl-1B. Была задействована ракета Falcon-9 компании SpaceX. Спутники будут выполнять свои задачи в течение 5 лет. Как заявила Foxconn, спутники были разработаны для проверки технологий полезной нагрузки в области связи.
Индонезия
Национальное агентство исследований и инноваций (BRIN) открывает возможности для сотрудничества с Telkomsat - с целью усиления работы спутников на низкой околоземной орбите. BRIN планирует сосредоточиться в частности на разработке спутников связи и надеется на экспертизу Telkomsat.
теги: спутниковая связь дайджест низкоорбитальные группировки низкоорбитальные спутники
