Спутниковая связь: Созвездие Amazon Leo стало расти быстрее – взят барьер в 300 КА на орбите

MForum.ru
03.05.2026,
На этой неделе состоялось сразу два запуска спутников Amazon Leo, что существенно нарастило эту спутниковую группировку.
30 апреля с космодрома Куру, Французская Гвиана, была запущена ракета Ariane 64. Эта ракета вывела 32 спутника Amazon Leo на орбиту высотой 465 км. А 27 апреля ракетой Atlas, запущенной с мыса Канаверал, было доставлено на низкую околоземную орбиту 29 спутника Amazon Leo. С учетом этих запусков размер группировки Amazon Leo составил 302 спутника.
Это не спасает ситуацию с задержками в исполнении планов компании. Она обязана запустить 3232 спутника до июля 2029 года, половину из которых, то есть 1616 спутников следует запустить до конца июля 2026 года. В январе 2026 года компания уже обратилась в FCC с просьбой о продлении срока на 2 года или его отмене, но пока что не получила ответа.
В марте 2026 года Amazon объявила планах удвоить усилия по запуску спутников – до более, чем 20 до конца 2026 года. Amazon, в частности, закупила 10 дополнительных запусков ракетой Falcon 9. С другой стороны, пока что приостановлены запуски ракетой Vulcan компании ULA. Неудачей завершилась и попытка запуска спутников Amazon Leo ракетой New Glenn компании Blue Origin 19 апреля. Обе эти компании играют существенную роль в планах Amazon, у компании подписаны контракты на 38 запусков Vulcan и на 24 запуска ракетой New Glenn.
Следующий запуск группы спутников, по заявлению компании, запланирован на 22 мая ракетой Atlas 5.
Общий вывод – группировка низколетящих спутников Amazon Leo начала быстро расти и вскоре станет реальным конкурентом для Starlink. Российским гражданам отечественными регуляторами не оставлено возможностей пользоваться услугами этих спутниковых группировок на территории страны, разумеется, «в интересах безопасности».
