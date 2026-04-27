Анонсы: Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

Infinix представила GT 50 Pro, позиционируя устройство как игровой флагман, следующую ступень после GT 30 Pro. Телефон также станет основой более широкой GT Ecosystem — экосистемы аксессуаров для мобильного гейминга.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4 нм) с частотой до 3.25 ГГц в паре с графикой Mali-G720 MC6. Оперативная память — 12 ГБ LPDDR5X, накопитель — до 512 ГБ UFS 4.1. Добавлен собственный сетевой чип N1 для стабилизации соединения и снижения задержки.

Охлаждение — жидкостное, с микропомпой и керамическим тепловым насосом, циркулирующим охлаждающую жидкость со скоростью 6.5 мл в минуту. Опционально доступен внешний кулер GT Magcharge Cooler 2.0 (12 Вт термоэлектрического охлаждения, поддержка беспроводной bypass-зарядки).

Одна из главных фишек — плечевые триггеры (сенсорные кнопки с поддержкой разной силы нажатия и свайпов). Каждый триггер можно привязать к четырем управлениям, чувствительность регулируется на 10 уровнях. Вне игр триггеры работают как быстрые кнопки (скриншот, запись экрана).

На передней панели – 6.78-дюймовый AMOLED разрешением 1.5K (1208×2644 пикселей) с частотой 144 Гц, частотой опроса сенсора 330 Гц и мгновенной 2800 Гц. Пиковая яркость — 4500 нит. Защита — Gorilla Glass 7i.

Основная камера — 50 МП с OIS и EIS, ультраширик — 8 МП, фронтальная — 13 МП. Все камеры поддерживают запись 4K 60 fps. Также отметим стереодинамики с Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков, ИК-порт, защита IP64 (пыль и брызги).

За автономность отвечает аккумулятор — 6500 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт проводной, 30 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной. Программное обеспечение — XOS 16 (Android 16). Infinix обещает три года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности.

Цена версии с 256 Гб встроенной памяти составляет 6 999 000 индонезийских рупий (~$406), вариант 512 Гб оценен в 7 999 000 индонезийских рупий (~$464). Цвета: Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier. Продажи в Индонезии стартуют 25 апреля.

Infinix GT 50 Pro — это не просто очередной смартфон с мощным процессором. Это полноценное игровое устройство с уникальными фишками, которых нет у конкурентов (или они есть только в гораздо более дорогих моделях).

Плечевые триггеры с поддержкой не только нажатий, но и свайпов — настоящая находка для шутеров и MOBA. Возможность настраивать чувствительность и привязывать по 4 функции на каждый триггер делает GT 50 Pro одним из самых настраиваемых игровых смартфонов.

Жидкостное охлаждение с микропомпой — редкость даже для игровых флагманов. Обычно используется испарительная камера или вентилятор. Циркуляция жидкости обеспечивает более равномерный отвод тепла.

Dimensity 8400 Ultimate — топовый чип от MediaTek. 3.25 ГГц и Mali-G720 MC6 обеспечат высокую производительность в любых играх.

6500 мАч с 45 Вт проводной и 30 Вт беспроводной зарядкой — отличное сочетание. Беспроводная 30 Вт для игрового смартфона — редкость (обычно ставят 15–20 Вт).

Цена от 406 долларов — очень агрессивная. За эти деньги покупатель получает процессор уровня флагманов, уникальные игровые фишки и хорошую батарею. Конкуренты в этой ценовой категории (Poco F6, iQOO Neo 9) предлагают такую же производительность, но без триггеров и жидкостного охлаждения.

Главный вопрос — глобальная доступность. Пока GT 50 Pro анонсирован только в Индонезии. Если Infinix выпустит его на другие рынки (Индия, Юго-Восточная Азия, возможно, Европа), у него есть все шансы стать хитом. Особенно среди мобильных геймеров, которые устали от троттлинга на обычных флагманах.

Пока же — очень интересный игровой смартфон, который заслуживает внимания. Особенно для тех, кто много играет на телефоне.