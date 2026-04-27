Анонсы: Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

27.04.2026,
Infinix представила GT 50 Pro, позиционируя устройство как игровой флагман, следующую ступень после GT 30 Pro. Телефон также станет основой более широкой GT Ecosystem — экосистемы аксессуаров для мобильного гейминга.
Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4 нм) с частотой до 3.25 ГГц в паре с графикой Mali-G720 MC6. Оперативная память — 12 ГБ LPDDR5X, накопитель — до 512 ГБ UFS 4.1. Добавлен собственный сетевой чип N1 для стабилизации соединения и снижения задержки.
Охлаждение — жидкостное, с микропомпой и керамическим тепловым насосом, циркулирующим охлаждающую жидкость со скоростью 6.5 мл в минуту. Опционально доступен внешний кулер GT Magcharge Cooler 2.0 (12 Вт термоэлектрического охлаждения, поддержка беспроводной bypass-зарядки).
Одна из главных фишек — плечевые триггеры (сенсорные кнопки с поддержкой разной силы нажатия и свайпов). Каждый триггер можно привязать к четырем управлениям, чувствительность регулируется на 10 уровнях. Вне игр триггеры работают как быстрые кнопки (скриншот, запись экрана).
На передней панели – 6.78-дюймовый AMOLED разрешением 1.5K (1208×2644 пикселей) с частотой 144 Гц, частотой опроса сенсора 330 Гц и мгновенной 2800 Гц. Пиковая яркость — 4500 нит. Защита — Gorilla Glass 7i.
Основная камера — 50 МП с OIS и EIS, ультраширик — 8 МП, фронтальная — 13 МП. Все камеры поддерживают запись 4K 60 fps. Также отметим стереодинамики с Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков, ИК-порт, защита IP64 (пыль и брызги).
За автономность отвечает аккумулятор — 6500 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт проводной, 30 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной. Программное обеспечение — XOS 16 (Android 16). Infinix обещает три года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности.
Цена версии с 256 Гб встроенной памяти составляет 6 999 000 индонезийских рупий (~$406), вариант 512 Гб оценен в 7 999 000 индонезийских рупий (~$464). Цвета: Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier. Продажи в Индонезии стартуют 25 апреля.
Infinix GT 50 Pro — это не просто очередной смартфон с мощным процессором. Это полноценное игровое устройство с уникальными фишками, которых нет у конкурентов (или они есть только в гораздо более дорогих моделях).
Плечевые триггеры с поддержкой не только нажатий, но и свайпов — настоящая находка для шутеров и MOBA. Возможность настраивать чувствительность и привязывать по 4 функции на каждый триггер делает GT 50 Pro одним из самых настраиваемых игровых смартфонов.
Жидкостное охлаждение с микропомпой — редкость даже для игровых флагманов. Обычно используется испарительная камера или вентилятор. Циркуляция жидкости обеспечивает более равномерный отвод тепла.
Dimensity 8400 Ultimate — топовый чип от MediaTek. 3.25 ГГц и Mali-G720 MC6 обеспечат высокую производительность в любых играх.
6500 мАч с 45 Вт проводной и 30 Вт беспроводной зарядкой — отличное сочетание. Беспроводная 30 Вт для игрового смартфона — редкость (обычно ставят 15–20 Вт).
Цена от 406 долларов — очень агрессивная. За эти деньги покупатель получает процессор уровня флагманов, уникальные игровые фишки и хорошую батарею. Конкуренты в этой ценовой категории (Poco F6, iQOO Neo 9) предлагают такую же производительность, но без триггеров и жидкостного охлаждения.
Главный вопрос — глобальная доступность. Пока GT 50 Pro анонсирован только в Индонезии. Если Infinix выпустит его на другие рынки (Индия, Юго-Восточная Азия, возможно, Европа), у него есть все шансы стать хитом. Особенно среди мобильных геймеров, которые устали от троттлинга на обычных флагманах.
Пока же — очень интересный игровой смартфон, который заслуживает внимания. Особенно для тех, кто много играет на телефоне.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
20.02. Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования
19.02. Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч
18.02. Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч
12.02. Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч
26.01. Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч
20.01. Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем
07.01. Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением
29.12. В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge
10.12. Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ
04.09. Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде
03.09. Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30
29.08. Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса
13.08. Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа
08.08. Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G
01.08. Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу
14.07. Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально
11.07. Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro
07.07. Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button
03.07. Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
24.04. Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах
24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD