Анонсы: Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

27.04.2026, MForum.ru

Infinix представила GT 50 Pro, позиционируя устройство как игровой флагман, следующую ступень после GT 30 Pro. Телефон также станет основой более широкой GT Ecosystem — экосистемы аксессуаров для мобильного гейминга.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4 нм) с частотой до 3.25 ГГц в паре с графикой Mali-G720 MC6. Оперативная память — 12 ГБ LPDDR5X, накопитель — до 512 ГБ UFS 4.1. Добавлен собственный сетевой чип N1 для стабилизации соединения и снижения задержки.

Охлаждение — жидкостное, с микропомпой и керамическим тепловым насосом, циркулирующим охлаждающую жидкость со скоростью 6.5 мл в минуту. Опционально доступен внешний кулер GT Magcharge Cooler 2.0 (12 Вт термоэлектрического охлаждения, поддержка беспроводной bypass-зарядки).

Одна из главных фишек — плечевые триггеры (сенсорные кнопки с поддержкой разной силы нажатия и свайпов). Каждый триггер можно привязать к четырем управлениям, чувствительность регулируется на 10 уровнях. Вне игр триггеры работают как быстрые кнопки (скриншот, запись экрана).

На передней панели – 6.78-дюймовый AMOLED разрешением 1.5K (1208×2644 пикселей) с частотой 144 Гц, частотой опроса сенсора 330 Гц и мгновенной 2800 Гц. Пиковая яркость — 4500 нит. Защита — Gorilla Glass 7i.

Основная камера — 50 МП с OIS и EIS, ультраширик — 8 МП, фронтальная — 13 МП. Все камеры поддерживают запись 4K 60 fps. Также отметим стереодинамики с Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков, ИК-порт, защита IP64 (пыль и брызги).

За автономность отвечает аккумулятор — 6500 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт проводной, 30 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной. Программное обеспечение — XOS 16 (Android 16). Infinix обещает три года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности.

Цена версии с 256 Гб встроенной памяти составляет 6 999 000 индонезийских рупий (~$406), вариант 512 Гб оценен в 7 999 000 индонезийских рупий (~$464). Цвета: Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier. Продажи в Индонезии стартуют 25 апреля.

Infinix GT 50 Pro — это не просто очередной смартфон с мощным процессором. Это полноценное игровое устройство с уникальными фишками, которых нет у конкурентов (или они есть только в гораздо более дорогих моделях).

Плечевые триггеры с поддержкой не только нажатий, но и свайпов — настоящая находка для шутеров и MOBA. Возможность настраивать чувствительность и привязывать по 4 функции на каждый триггер делает GT 50 Pro одним из самых настраиваемых игровых смартфонов.

Жидкостное охлаждение с микропомпой — редкость даже для игровых флагманов. Обычно используется испарительная камера или вентилятор. Циркуляция жидкости обеспечивает более равномерный отвод тепла.

Dimensity 8400 Ultimate — топовый чип от MediaTek. 3.25 ГГц и Mali-G720 MC6 обеспечат высокую производительность в любых играх.

6500 мАч с 45 Вт проводной и 30 Вт беспроводной зарядкой — отличное сочетание. Беспроводная 30 Вт для игрового смартфона — редкость (обычно ставят 15–20 Вт).

Цена от 406 долларов — очень агрессивная. За эти деньги покупатель получает процессор уровня флагманов, уникальные игровые фишки и хорошую батарею. Конкуренты в этой ценовой категории (Poco F6, iQOO Neo 9) предлагают такую же производительность, но без триггеров и жидкостного охлаждения.

Главный вопрос — глобальная доступность. Пока GT 50 Pro анонсирован только в Индонезии. Если Infinix выпустит его на другие рынки (Индия, Юго-Восточная Азия, возможно, Европа), у него есть все шансы стать хитом. Особенно среди мобильных геймеров, которые устали от троттлинга на обычных флагманах.

Пока же — очень интересный игровой смартфон, который заслуживает внимания. Особенно для тех, кто много играет на телефоне.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

