Магистральная связь: Почему в России растет зарубежный трафик?

24.04.2026, MForum.ru

Настя Гаврилюк, Forbes, сегодня хорошо разобрала тему причин активного роста зарубежного трафика - за 2025 год он вырос на 15-20% и составляет уже около 30% от общего.

Основных причин для роста зарубежного трафика две: попытки вернуть себе доступ к необходимым по работе или другим интересным зарубежным источникам контента и быстро развивающиеся ИИ-инструменты, достойных аналогов которым в России практически нет (и, если честно, то и быть не может при текущем подходе).

Рост трафика на зарубежные источники вызывает рост расходов операторов, отсюда и их желание как-то компенсировать этот рост ростом выручки.

Заплатить придется абонентам?

Исходя из предложений регулятора - брать деньги за зарубежный трафик сверх некоего лимита, так и будет.

Что же, для кого-то это, вероятно, стало бы приемлемым вариантом, особенно, если бы за дополнительную плату можно было вернуть себе интернет без блокировок. Но, скорее всего, будет иное - платить придется больше, а блокировки останутся.

