Магистральная связь: Почему в России растет зарубежный трафик?

24.04.2026,
Настя Гаврилюк, Forbes, сегодня хорошо разобрала тему причин активного роста зарубежного трафика - за 2025 год он вырос на 15-20% и составляет уже около 30% от общего.
Основных причин для роста зарубежного трафика две: попытки вернуть себе доступ к необходимым по работе или другим интересным зарубежным источникам контента и быстро развивающиеся ИИ-инструменты, достойных аналогов которым в России практически нет (и, если честно, то и быть не может при текущем подходе).
Рост трафика на зарубежные источники вызывает рост расходов операторов, отсюда и их желание как-то компенсировать этот рост ростом выручки.
Заплатить придется абонентам?
Исходя из предложений регулятора - брать деньги за зарубежный трафик сверх некоего лимита, так и будет.
Что же, для кого-то это, вероятно, стало бы приемлемым вариантом, особенно, если бы за дополнительную плату можно было вернуть себе интернет без блокировок. Но, скорее всего, будет иное - платить придется больше, а блокировки останутся.
теги: магистральная связь зарубежный трафик тренды магистральный интернет
Публикации по теме:
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
20.01. МТС расширит пропускную способность трансграничного стыка на границе с Беларусью в 2.5 раза
18.12. Андрей Рего, МТС, рассказал о том, как компания внедряет отечественное оборудование и поделился планами
06.12. Future Technologies открыла в Новосибирске производство волоконно-оптических трансиверов по технологии chip-on-board
05.09. Билайн построит транзитный маршрут Европа-Азия
07.08. МегаФон запустил магистральную линию связи DWDM 100 Гбит/с между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре с использованием российского оборудования
07.07. Билайн сообщает о проведенной модернизации транспортной сети
23.04. МТС в Коми. МТС в Ненецком АО. Запущена магистральная ВОЛС Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар
05.05. TEA-NEXT
07.03. Ростелеком и Атлас объявили о завершении 2-й очереди TEA-NEXT - готов участок Москва-Санкт-Петербург
29.11. ВымпелКом провел модернизацию магистральной ВОЛС в рамках проекта Южный Транзит
14.06. Nokia готова показать 100G с использованием одной длины волны PON
14.02. МТС ввела в эксплуатацию ВОЛС между Салехардом и Лабытнанги
31.01. Вымпелком сократил задержки на маршруте Москва-Гонконг
27.05. МегаФон приостановил подготовку к строительству ВОЛС вдоль Севморпути
27.04. Билайн построил канал связи до Гыданского полуострова
11.03. МегаФон вошел в состав участников международного Арктического экономического совета
05.02. МегаФон договорился с Чукоткой
29.01. МегаФон подписал соглашение с чиновниками Якутии о сотрудничестве в проекте Arctic Connect
17.07. МегаФон и Росгеология готовят "Профессора Логачева" к ледовой экспедиции
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
24.04. Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах
24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K