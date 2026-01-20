Магистральная связь: МТС расширит пропускную способность трансграничного стыка на границе с Беларусью в 2.5 раза

MForum.ru
20.01.2026,
МТС до конца 2026 года намеревается расширить емкость трансграничного перехода по пропуску международного интернет-трафика на границе с Республикой Беларусь (Великие Луки – деревня Лобок) до более чем 2 Тбит/c с нынешних 800 Гбит/c.
МТС ввела в коммерческую эксплуатацию этот переход осенью 2025 года. В качестве канальной среды используется оборудование DWDM (400G). Увеличение мощности трансграничного перехода необходимо для повышения надежности пропуска интернет-трафика в западном направлении и создание задела на транзит постоянно растущего трафика в ближайшие годы.
«Обеспечение интернет-связности является важным условиям развития телекоммуникационной и ИТ-отраслей страны. Интернет-трафик от международных ресурсов в сторону российских потребителей и обратно растет органически из года в год. Для обеспечения его бесперебойного пропуска МТС строит, расширяет и диверсифицирует географически разнесённые ёмкости до международных ЦОД пропорционально росту потребления трафика нашими клиентами. Одно из направлений в этой деятельности – открытие новых и умощнение существующих трансграничных переходов», - отметила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.
Пропуск трафика сети МТС в глобальный интернет осуществляется через пять географически разнесенных маршрутов в западном и восточном направлениях.
теги: магистральная связь трансграничные стыки пропускная способность МТС Беларусь
